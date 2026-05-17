Епідемія ожиріння у світі йде на спад: які зміни виявили науковці

Десятиліттями нам казали, що світ невпинно гладшає, а глобальне ожиріння — це неминуче майбутнє людства. Проте свіжий аналіз даних за останні 45 років кидає виклик цьому песимістичному прогнозу. Виявилося, що вагова крива у багатьох країнах не просто сповільнилася, а подекуди впевнено пішла на спад.

Згідно з масштабним дослідженням, опублікованим у журналі Nature, про яке повідомляє The Guardian, міф про неминучу епідемію зайвої ваги поступово руйнується, принаймні для розвинених держав.

Хто зміг зупинити ваговий вибух

Міжнародна група, що об’єднала майже 2000 дослідників, проаналізувала дані понад 230 мільйонів людей з усього світу. Висновки виявилися неочікуваними: попри те, що з 1980-х років рівень ожиріння справді зростав майже всюди, зараз у багатих країнах цей процес вийшов на так зване плато або навіть почав знижуватися.

Франція стала одним із лідерів позитивних змін: тут рівень ожиріння серед дорослих становить лише 11–12% і має тенденцію до подальшого спаду. США та Велика Британія, які тривалий час вважалися епіцентрами проблеми, нарешті зафіксували стабілізацію. Показники завмерли на позначках 40–43% та 27–30% відповідно.

Данія продемонструвала феноменальний результат серед молоді — там темпи зростання ваги у підлітків почали сповільнюватися ще у 90-х роках.

Чому однакові країни мають різні результати

Найцікавішим у дослідженні є те, що навіть сусіди зі схожою економікою мають кардинально різну ситуацію. Професор Імперського коледжу Лондона Маджид Еззаті зауважує:

Країни можуть бути схожими за рівнем доходів чи технологій, але ожиріння в них виглядає по-різному.

Наприклад, поки у Франції показники падають, у сусідній Фінляндії вони продовжують невпинно повзти вгору. Чому так? Вчені впевнені: справа не лише у калоріях. Величезну роль відіграють:

Державна політика: програми здорового шкільного харчування;

Соціальні норми: сприйняття власного тіла та культура споживання їжі;

Міська інфраструктура: можливість легкої фізичної активності впродовж дня.

Поки Захід стабілізує показники, країни з низьким та середнім рівнем доходу опинилися в епіцентрі справжньої кризи. Там рівень ожиріння продовжує зростати шаленими темпами.

Дешевий доступ до ультраобробленої їжі (фастфуду та газованок) у поєднанні з відсутністю державних програм оздоровлення створює небезпечний коктейль, що веде до сплеску діабету та серцево-судинних хвороб.

Професор Навід Саттар з Університету Глазго вважає, що ми стоїмо на порозі змін. Поєднання нових ефективних ліків для схуднення та жорстких заходів охорони здоров’я може нарешті розвернути глобальний тренд у правильний бік.

Досвід країн, які досягли плато, — це безцінний підручник для решти світу. Це доводить: якщо діяти правильно, ожиріння можна перемогти, — підсумовує експерт.

Раніше ми розповідали тобі, як розпізнати ожиріння та лікувати його. Читай про це в нашому іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!