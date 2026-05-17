Відпочинок улітку 2026: 8 міст Європи без натовпів туристів

Літній відпочинок у Європі часто асоціюється з нескінченними чергами та переповненими вулицями популярних столиць.

Проте сезон 2026 року пропонує інший підхід: подорожі до міст, які зазвичай залишаються в тіні туристичних міст, але пропонують не менш насичену культурну програму, унікальні локації для плавання та гастрономічні відкриття.

Тулуза: мистецьке відродження Рожевого міста

Південнофранцузька Тулуза цього літа розквітає в прямому та переносному сенсах. Головною новиною сезону стало відкриття Музею Августинців після шестирічної реставрації, де глядачі знову можуть побачити величні готичні галереї.

Вже у червні планується відкриття сусідньої церкви з колекціями мистецтва епохи Відродження. Окрім культурного дозвілля, місто пропонує нові формати відпочинку: від стильних готелів лінійки Alfred Hotels до літніх фуд-турів, присвячених локальним сирам.

Кульмінацією сезону стане фестиваль Rio Loco, що пройде в середині червня на берегах Гаронни, де серед головних зірок очікується гурт Morcheeba.

Тбілісі: індустріальний шик та енергія

Столиця Грузії продовжує зміцнювати свій статус одного з найбільш «просунутих» міст для літнього брейку. Серцем креативного життя залишається район навколо готелю Stamba та культурного центру Fabrika, де збираються локальні митці та цифрові кочівники.

Для тих, хто шукає нічного життя, Тбілісі пропонує клубну сцену світового рівня, зокрема знаменитий Bassiani, розташований у приміщенні колишнього басейну.

Гастрономічна мапа міста поповнилася новими локаціями для дегустації амбрових вин та сучасних інтерпретацій класичних хінкалі, а розширена експозиція Музею образотворчих мистецтв імені Шалви Аміранашвілі задовольнить потреби найвибагливіших поціновувачів культури.

Корк: гастрономічна столиця Ірландії

Корк зустрічає літо 2026 року в чудовій формі, підтверджуючи свій статус кулінарного центру країни. Новий хаб Urban Pantry пропонує продукцію місцевих артизанів, а вегетаріанське кафе Good Day Deli проводить кулінарні майстер-класи безпосередньо у квітучих садах Nano Nagle Place.

Для меломанів важливою подією стало відкриття історичного кінотеатру Savoy як музичного майданчика після десятирічної перерви.

Окрім того, для любителів активного відпочинку відкрився новий зелений шлях протяжністю 15 миль, що з’єднує Мідлтон із прибережним Йоголом і ідеально підходить для піших або велопрогулянок вздовж старої залізничної лінії.

Більбао: архітектурна трансформація басків

Більбао вже давно перетворився з похмурого порту на космополітичний мегаполіс, і цього літа місто готує нові сюрпризи.

Окрім культового Музею Гуггенгайма, у червні відкривається оновлений Музей образотворчих мистецтв Більбао з масштабною сучасною прибудовою, створеною Норманом Фостером.

Довгі літні вечори тут найкраще проводити за дегустацією пінчос — баскського варіанту тапас — на площі Нуева, запиваючи їх ігристим вином чаколі.

Для тих, кому захочеться моря, ідеально підійде швидка поїздка до сусіднього Сан-Себастьяна з його знаменитим пляжем Ла-Конча.

Понта-Дельгада: вулканічна магія Азорських островів

Для тих, хто прагне втекти на самий край Європи, Понта-Дельгада на острові Сан-Мігел пропонує унікальний досвід. Тут усе підпорядковане стихіям: від чорного вулканічного каменю на бруківках до термальних басейнів у Фурнаші.

Літній сезон — ідеальний час для спостереження за китами та походів до кратерних озер Сеті-Сідадеш.

Після активного дня місто запрошує охолонути в морських басейнах Piscinas do Pesqueiro, а завершити вечір можна вечерею зі свіжих морепродуктів безпосередньо на набережній або взяти участь у вечірньому фуд-турі з гідами Hungry Whales.

Гданськ: доступна культура та морські фестивалі

Польський Гданськ приваблює мандрівників своєю доступністю та багатою подієвою канвою. Літній календар міста переповнений подіями: від фестивалю металу та року Mystic Festival у червні до класичних виступів Mozartiana в парку Оліва у серпні.

Для бюджетного відпочинку місто пропонує бари та вуличну їжу, зокрема знамениту запіканку. Безкоштовний піщаний пляж Бжезьно стане чудовою альтернативою дорогим курортам, а індустріальні краєвиди колишніх верфей створюють неповторну атмосферу для вечірніх прогулянок.

Трієст: мультикультурна кавова столиця Італії

Трієст — це місто-перехрестя, де змішалися італійські, слов’янські та австро-угорські впливи. Цього року місто пропонує зануритися в унікальну прикордонну кухню в новому закладі

Zinzendorf Opicina, що поєднує в собі ресторан, делікатесну крамницю та паста-майстерню. Обов’язковим пунктом програми є відвідування історичних літературних кав’ярень, де колись проводив час Джеймс Джойс.

Серед нових культурних об’єктів варто відзначити ITS Arcademy — перший в Італії музей, повністю присвячений моді, та музей літератури LETS Trieste.

Любляна: футуристичний дизайн та зелений затишок

Столиця Словенії переживає справжній бум стильних бутік-готелів. Новий AS Boutique Hotel вражає футуристичною архітектурою та терасою на даху з джакузі, сауною та краєвидом на замок.

Тим часом готель Bloom на Квітковій вулиці пропонує більш камерну атмосферу з прихованим садом та великою кількістю кімнатних рослин.

Культурним центром тяжіння став величезний креативний хаб Center Rog, розташований на набережній, де під одним дахом зібрані майстерні, ринок, делікатесні лавки та сучасні кафе, що робить його ідеальним місцем для знайомства з сучасним духом Любляни.

