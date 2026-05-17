Отдых летом 2026: 8 городов Европы без толп туристов

Летний отдых в Европе часто ассоциируется с нескончаемыми очередями и переполненными улицами популярных столиц.

Однако сезон 2026 предлагает другой подход: путешествия в города, которые обычно остаются в тени туристических городов, но предлагают не менее насыщенную культурную программу, уникальные локации для плавания и гастрономические открытия.

Тулуза: художественное возрождение Розового города

Южнофранцузская Тулуза этим летом расцветает в прямом и переносном смыслах. Главной новостью сезона стало открытие Музея Августинцев после шестилетней реставрации, где зрители снова могут увидеть величественные готические галереи.

Уже в июне планируется открытие соседней церкви с коллекциями искусства Возрождения. Помимо культурного досуга город предлагает новые форматы отдыха: от стильных отелей линейки Alfred Hotels до летних фуд-туров, посвященных локальным сырам.

Кульминацией сезона станет фестиваль Rio Loco, который пройдет в середине июня на берегах Гаронны, где среди главных звезд ожидается группа Morcheeba.

Тбилиси: индустриальный шик и энергия

Столица Грузии продолжает укреплять свой статус одного из самых продвинутых городов для летнего брейка. Сердцем креативной жизни остается район вокруг отеля Stamba и культурного центра Fabrika, где собираются местные художники и цифровые кочевники.

Для тех, кто ищет ночную жизнь, Тбилиси предлагает клубную сцену мирового уровня, в частности знаменитый Bassiani, расположенный в помещении бывшего бассейна.

Гастрономическая карта города пополнилась новыми локациями для дегустации амбровых вин и современных интерпретаций классических хинкали, а расширенная экспозиция Музея изящных искусств имени Шалвы Амиранашвили удовлетворит потребности самых взыскательных ценителей культуры.

Корк: гастрономическая столица Ирландии

Корк встречает лето 2026 года в отличной форме, подтверждая свой статус кулинарного центра страны. Новый хаб Urban Pantry предлагает продукцию местных артизан, а вегетарианское кафе Good Day Deli производит кулинарные мастер-классы непосредственно в цветущих садах Nano Nagle Place.

Для меломанов важным событием стало открытие исторического кинотеатра Savoy как музыкальной площадки после десятилетнего перерыва.

Кроме того, для любителей активного отдыха открылся новый зеленый путь протяженностью 15 миль, соединяющий Мидлтон с прибрежным Яголом и идеально подходящий для пеших или велопрогулок вдоль старой железнодорожной линии.

Бильбао: архитектурная трансформация басков

Бильбао уже давно превратился из мрачного порта в космополитический мегаполис, и этим летом город готовит новые сюрпризы.

Кроме культового Музея Гуггенгайма, в июне открывается обновленный Музей изящных искусств Бильбао с масштабной современной пристройкой, созданной Норманом Фостером.

Длинные летние вечера здесь лучше всего проводить по дегустации пинчос — баскского варианта тапас — на площади Нуэва, запивая их игристым вином чаколи.

Для тех, кому захочется моря, идеально подойдет скорая поездка в соседний Сан-Себастьян с его знаменитым пляжем Ла-Конча.

Понта-Дельгада: вулканическая магия Азорских островов

Для тех, кто хочет бежать на самый край Европы, Понта-Дельгада на острове Сан-Мигел предлагает уникальный опыт. Здесь все подчинено стихиям: от черного вулканического камня на булыжной мостовой до термальных бассейнов в Фурнаше.

Летний сезон – идеальное время для наблюдения за китами и походов к кратерным озерам Сети-Сидадеш.

После активного дня город приглашает остыть в морских бассейнах Piscinas do Pesqueiro, а завершить вечер можно ужином из свежих морепродуктов непосредственно на набережной или поучаствовать в вечернем фуд-туре с гидами Hungry Whales.

Гданьск: доступная культура и морские фестивали

Польский Гданьск привлекает путешественников своей доступностью и богатой конвой. Летний календарь города переполнен событиями: от фестиваля металла и рока Mystic Festival в июне до классических выступлений Mozartiana в Оливском парке в августе.

Для бюджетного отдыха город предлагает бары и уличную еду, в частности знаменитую запеканку. Бесплатный песчаный пляж Бжезно станет великолепной альтернативой дорогим курортам, а индустриальные виды бывших верфей создают неповторимую атмосферу для вечерних прогулок.

Триест: мультикультурная кофейная столица Италии

Триест – это город-перекресток, где смешались итальянские, славянские и австро-венгерские влияния. В этом году город предлагает погрузиться в уникальную пограничную кухню в новом заведении

Zinzendorf Opicina, сочетающая в себе ресторан, деликатесный магазин и паста-мастерскую. Обязательным пунктом программы является посещение исторических литературных кафе, где когда-то проводил время Джеймс Джойс.

Среди новых культурных объектов стоит отметить ITS Arcademy – первый в Италии музей, полностью посвященный моде, и музей литературы LETS Trieste.

Любляна: футуристический дизайн и зеленый уют

Столица Словении переживает настоящий бум стильных бутик-отелей. Новый AS Boutique Hotel поражает футуристической архитектурой и террасой на крыше с джакузи, сауной и видом на замок.

Тем временем отель Bloom на Цветочной улице предлагает более камерную атмосферу со скрытым садом и множеством комнатных растений.

Культурным центром тяготения стал огромный креативный хаб Center Rog, расположенный на набережной, где под одной крышей собраны мастерские, рынок, деликатесные лавки и современные кафе, что делает его идеальным местом для знакомства с современным духом Любляны.

