Фестиваль пива во Львове в мае 2026: где, когда и почему непременно стоит пойти

Во Львове с 15 по 17 мая пройдёт уже двенадцатый Craft Beer & Vinyl Music Festival — большой фестиваль крафтового пива, музыки и городской культуры, который традиционно собирает тысячи гостей со всей Украины, информирует Zaxid.net.

Если планируешь посетить мероприятие, Вікна рассказывают, где и когда оно пройдёт и сколько стоит билет.

Где и когда будет фестиваль пива во Львове 2026

Событие состоится на территории !FESTrepublic по адресу: ул. Старознесенская, 24–26 — арт-пространство на территории бывшего завода Галичскло. Кстати, это один из главных центров современных событий во Львове.

Фестиваль проходит в большом индустриальном пространстве, идеально подходящем для концертов, ярмарок и уличных активностей. Это место создаёт особую атмосферу — микс музыки, пива, стрит-фуда и живого, неповторимого львовского драйва.

Фестиваль пива во Львове 2026: программа

Главная фишка фестиваля — это, конечно, крафтовое пиво от 40 пивоварен Украины.

Организаторы обещают представить как классические сорта, так и экспериментальные новинки.

Помимо продажи пива, будет работать большой фудкорт, где можно будет найти блюда от львовских ресторанов и новых гастропроектов.

Можно дегустировать и открывать новые вкусы — от локальной кухни до современного стрит-фуда.

Но фестиваль — это не только про пиво, но и про музыку.

Среди заявленных исполнителей: YUKO, YAGODY, Zlypni, Павел Зибров.

Анонсируется электронная вечеринка в сотрудничестве с благотворительной формацией TANØK. Её главной звездой станет международная диджейка Nakadia, которая выступала на Tomorrowland, Loveland и других мировых фестивалях и имеет более 2000 выступлений в 89 странах.

Помимо музыки и дегустаций, организаторы подготовили множество дополнительных активностей:

ярмарка оборудования для пивоварения и встречи с пивоварами;

“тихая вечеринка” и beer stretching;

всеукраинские соревнования по дартсу CRAFT BEER & VINYL DARTS OPEN;

детская зона с аниматорами и мастер-классами (для детей до 12 лет вход бесплатный в сопровождении взрослых).

Также будет проведено соревнование BEER & VINYL RUN — забег с бокалом пива.

Участники соревнуются командами от разных украинских крафтовых пивоварен.

Можно участвовать в индивидуальном формате и в эстафете. Часть средств от участия направляется на поддержку ВСУ.

Билеты на фестиваль пива во Львове 2026: цена

Фестиваль традиционно имеет благотворительную составляющую — в этом году сбор средств будет направлен на проект Рій помст, в частности на закупку 400 FPV-дронов и 25 FPV-самолётов для украинских военных.

Билеты можно купить на один день или на всё время фестиваля:

1200 грн — абонемент на 3 дня с фирменным бокалом;

— абонемент на 3 дня с фирменным бокалом; 350 грн — билет на 1 день без бокала.

Дети до 12 лет могут посещать мероприятие бесплатно (в сопровождении взрослых), также бесплатно для участников боевых действий (при наличии удостоверения) и членов семей погибших военных.

