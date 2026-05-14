Будет ли Мортал Комбат 3: сценарист уже намекнул на продолжение

Мортал Комбат 2 вышел в кинотеатрах 8 мая 2026 года и уже за первые дни проката собрал около $60 млн в мире.

Для студии Warner Bros. это не стало абсолютным рекордом, но результат считают достаточно хорошим, чтобы серьёзно говорить о продолжении франшизы.

И хотя Мортал Комбат 3 официально ещё не анонсировали, в Голливуде уже активно обсуждают следующий фильм.

Будет ли Мортал Комбат 3

Самое интересное то, что сценарист второй части Джереми Слейтер фактически подтвердил, что начал работать над третьим фильмом.

По его словам, он пишет новый сценарий ещё до того, как студия окончательно примет решение о запуске производства.

Более того, автор намекает, что у него есть идеи не только для третьей части, а сразу для нескольких будущих фильмов во вселенной Мортал Комбат.

Сейчас медиа только делают прогнозы, что если Warner Bros. официально запустит проект в ближайшее время, то Мортал Комбат 3 может выйти примерно в 2028 или 2029 году.

После событий Мортал Комбат 2 история явно движется к ещё более масштабной войне между Земным царством и Внешним миром. Во втором фильме специально оставили много открытых сюжетов: новых бойцов, неожиданные смерти и намёки на возвращение персонажей.

И это полностью соответствует духу самой игры, где герои постоянно воскресают, переходят на тёмную сторону или получают новые формы.

Режиссёр Саймон Маккуойд пока говорит осторожно: он признаёт, что будущее третьей части напрямую зависит от кассовых сборов и реакции зрителей. Но при этом добавляет, что у франшизы огромный потенциал для продолжения.

Кто появится в Мортал Комбат 3

Вероятно, вернутся Лю Кан (несмотря на драматические события второй части, герой не исчезнет окончательно), Нуб Сайбот, Шао Кан, Китана и Джонни Кейдж.

Сценарист Джереми Слейтер уже намекнул на воскрешение некоторых героев.

Также фанаты ожидают появление Куан Чи — одного из главных колдунов истории.

Похоже, студия действительно хочет превратить новый Мортал Комбат в полноценную киновселенную — с большим количеством персонажей, турниров и масштабных битв.

