“Я знала, на что иду”: обнародованы тайные записи Дианы, которые она скрывала годами

Мир готовится услышать настоящий голос народной принцессы без цензуры. К 30-й годовщине трагической гибели леди Дианы готовится масштабная документальная премьера. В основу трехсерийного проекта легли пять часов уникальных аудиозаписей, подавляющее большинство которых широкая публика никогда не слышала.

Как сообщает Variety, сериал под рабочим названием Диана: Неуслышанная правда выйдет на экраны 31 августа 2027 года.

Тайный архив Кенсингтонского дворца

История этих записей напоминает шпионский детектив. В 1991 году близкий друг принцессы, доктор Джеймс Колтхерст, записал серию интервью с ней. Эти кассеты были тайно вывезены из Кенсингтонского дворца и переданы журналисту Эндрю Мортону.

Именно они стали фундаментом для его легендарной книги «Диана: ее подлинная история», которая навсегда изменила отношение мира к британской монархии.

Несмотря на то, что книга стала бестселлером, сами первоисточники — голоса на пленках — оставались под замком. За три десятилетия обнародовали менее часа этого материала. Теперь же компании Love Monday TV и 53 Degrees Global получили полный доступ ко всему архиву.

О чем расскажет принцесса

Документальный проект обещает раскрыть не только детали ее сложной жизни в королевской семье, но и весьма пророческие мысли. В частности, на записях Диана:

делится прогнозами относительно будущего Чарльза и Камиллы;

рассказывает о своих амбициях относительно жизни, независимой от короны;

анализирует давление и риски, на которые она шла, соглашаясь на публикацию своей правды.

Кто появится в сериале

Кроме самих авторов тайного архива — Эндрю Мортона и Джеймса Колтхерста, — в проекте приняли участие люди, составлявшие ближайший круг общения леди Ди. Многие из них заговорят на камеру впервые.

Среди участников:

Делисса Нидхэм — школьная подруга Дианы (дебютное появление в медиа);

Сэм Макнайт — личный стилист-парикмахер;

Пенни Торнтон — астролог, которой доверяла принцесса;

Кен Уорф — бывший телохранитель;

Ричард Кей — известный журналист Daily Mail.

Над созданием сериала работают настоящие мастера королевской тематики. Продюсерская группа 53 Degrees Global ранее выпустила хит Netflix «Королевский дом Виндзоров», а компания Love Monday TV известна фильмом о покойной королеве Елизавете II. Финансирование проекта взяли на себя Rainmaker Films и Plymouth Films.

Ожидается, что этот сериал станет наиболее исчерпывающим и откровенным исследованием личности Дианы, позволяя ей самой расставить точки над «i» в истории собственной жизни спустя 30 лет после смерти.

