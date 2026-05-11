Реформа мобилизации в Украине: что известно об изменениях в процессе призыва военнообязанных

Украинское войско стоит на пороге масштабной структурной реформы с начала полномасштабного вторжения.

В мае 2026 г. президент Владимир Зеленский анонсировал переход от неопределенности к модели профессиональной определенности, которая должна решить болезненные вопросы демобилизации, низких выплат и злоупотреблений во время призыва — подробности реформы мобилизации читай в материале.

Реформа мобилизации: что готовят власти Украины

Демобилизация и четкий срок службы

Ключевым новшеством является внедрение трех типов контрактов с фиксированными сроками службы. Для действующих военных на боевых должностях предлагается срок в 10 месяцев, для новобранцев на аналогичные позиции – 14 месяцев, а для всех других специальностей (от пилотов БПЛА до тыловиков) – 2 года.

Важно, что предыдущий опыт службы не будет засчитываться в новый контракт, однако он будет непосредственно влиять на продолжительность индивидуальной отсрочки после увольнения в запас.

Реформа денежного довольствия военнослужащих — 10/20/40

Финансовая составляющая реформы предполагает радикальное повышение мотивации через систему 10/20/40. По этой схеме боец ​​будет получать 10 тысяч гривен за день пребывания на позиции, 20 тысяч – за ударно-поисковые действия и 40 тысяч – за активное наступление.

В таких условиях пехотинец, регулярно выполняющий боевые задания, сможет зарабатывать от 250 до 400 тысяч гривен в месяц. При этом минимальную зарплату в тылу планируют поднять до 30 тысяч гривен.

Хотя Министерство финансов предварительно поддерживает инициативу, ее реализация потребует дополнительных 60 миллиардов гривен до конца года, источники которых в государственном бюджете на 2026 год пока четко не определены.

Реформа мобилизации: ликвидация ТЦК и СП в пользу Офиса резерва+

Параллельно с финансовыми изменениями, как отмечает УП, готовится ликвидация обычных ТЦК и СП.

Вместо них должны появиться Офисы резерва+, разделенные на два ключевых подразделения: офисы комплектования и офисы сопровождения.

Первые будут заниматься исключительно рекрутингом, учетом и профессиональным отбором через специальные комплектующие хабы. Вторые полностью переберут на себя социальную функцию: выплаты раненым, помощь семьям погибших и цифровизацию справок, которая должна снять с боевых офицеров несвойственную им административную нагрузку.

Однако реформа сталкивается с серьезным сопротивлением в вопросе “уличного оповещения”: Министерство обороны стремится передать функцию задержания нарушителей исключительно Национальной полиции, в то время как руководство МВД опасается репутационных потерь.

Привлечение профессиональных специалистов для нужд фронта

Отдельным фронтом реформы является полная перезагрузка ВЛК и переход к “таргетированному оповещению”.

Благодаря интеграции баз данных Обери с реестрами Нацполиции и Госпогранслужбы государство планирует отказаться от массовой рассылки повесток в пользу точечного привлечения специалистов — водителей, медиков или IT-специалистов — в соответствии с актуальными потребностями фронта.

Цифровизация медицинских карточек должна исключить случаи мобилизации непригодных к службе лиц. Несмотря на то, что окончательные законопроекты еще находятся в стадии согласования, власти уверяют, что первые реальные изменения в системе мобилизации произойдут уже к концу 2026 года.

