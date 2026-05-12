Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП: что известно о деле

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку.

Ему инкриминируют участие в деятельности организованной группы, занимавшейся легализацией имущества, полученного преступным путем, в рамках масштабного строительства элитного коттеджного городка под Киевом.

Следствие классифицировало действия экс-чиновника по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за отмывание средств в особо крупных размерах.

Ермак получил подозрение: что известно из расследования НАБУ

По данным антикоррупционных органов, расследование касается строительства частных резиденций в поселке Козин Киевской области. Проект под кодовым названием Династия начался еще в 2018 году.

Ключевыми фигурантами дела, кроме Ермака (который во внутренних переписках фигурировал под псевдонимом R2), называют Алексея Чернышова (псевдоним Че Гевара) и Тимура Миндича (Карлсон).

Следствие установило хронологию и механизмы схемы:

В 2019 году компания BLOOM Development, связанная с окружением фигурантов, выкупила более 4 га земли в Козине. Позже площадь застройки расширилась до 8 гектаров, а рыночная стоимость одной сотки земли там оценивалась до 20 тысяч долларов. В 2021 году началась активная фаза возведения четырех роскошных резиденций (площадью около 1000 кв. м каждая) и совместного комплекса отдыха со спа-зоной и бассейном. Стоимость каждого дома составляла около 2 миллионов долларов. НАБУ выяснило, что всего 10% средств проходили через официальный жилищно-строительный кооператив Солнечный берег. Остальные 90% (ориентировочно 9 миллионов долларов или более 460 миллионов гривен) были наличными, полученными преступным путем. Эти деньги передавались подрядчикам через доверенных лиц и помощников фигурантов.

Сам Андрей Ермак в комментарии журналистам проекта Схемы отказался от детальных объяснений, отметив лишь, что предоставит комментарии после завершения неотложных следственных действий. В Офисе Президента сохраняют осторожную позицию.

Советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин подчеркнул, что поскольку процессуальные действия продолжаются, давать окончательные оценки ситуации рано.

По данным детективов, строительство резиденций не останавливалось даже в марте 2022 года во время боевых действий в Киевской области. Работы были законсервированы только в июле 2025 года, когда фигуранты заподозрили возможность разоблачения.

Высший антикоррупционный суд уже наложил арест на земельные участки и пять объектов незавершенного строительства, а дома у резидентов Династии проведена серия обысков. Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные участники и источники незаконных средств.

Фото: Андрей Ермак.

