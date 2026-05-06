Пленки Миндича: новые расшифровки о влиянии на Sense Bank и связях с властью

Издание Украинская правда опубликовало вторую серию расшифровок так называемых пленок Миндича и заявило о новых деталях возможных связей между фигурантами записей и влиятельными должностными лицами.

Какую информацию содержат новые фрагменты пленок Миндича — в материале.

Пленки Миндича: к чему тут Sense Bank і Fire Point

В новом материале издание утверждает, что группа лиц, связанная с Тимуром Миндичем и, по версии УП, с тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, могла получить влияние на государственный Sense Bank и химический завод Карпатнефтехим.

Журналисты ссылаются на данные о том, что бизнесмены Андрей и Василий Веселые якобы через свои контакты в политических кругах получили возможность влиять на управление Sense Bank и вошли в структуру собственности Карпатнефтехима.

По информации, приведённой Украинской правдой, Василий Веселый в 2024 году начал получать официальные доходы от Sense Bank и мог быть привлечён как советник руководства учреждения. Собеседники издания называли его неформальным куратором банка со стороны Офиса президента, что он отрицал.

Кроме того, Украинская правда заявляет о контактах Василия Веселого с Александром Цукерманом, которого связывают с делом о хищениях в Энергоатоме.

На опубликованных записях они якобы обсуждают состав наблюдательного совета Sense Bank и контроль над его членами. Также в разговорах упоминается фигура по прозвищу «Хирург», которому приписывают влияние в Офисе президента; УП утверждает, что речь идёт об Андрее Ермаке.

Ранее, 29 апреля, издание опубликовало первую часть пленок Миндича, где, по их данным, обсуждались бизнес-проекты, в частности компания Fire Point, которая занимается производством вооружения и оборонных технологий, а также возможность продажи её доли иностранным инвесторам.

Речь шла о продаже примерно 33% компании ориентировочно за 600 миллионов долларов. При этом структура сделки выглядела так: около 300 миллионов инвестор якобы должен был вложить в развитие компании, а ещё около 300 миллионов — выплатить действующим акционерам за долю.

Что такое пленки Миндича

Тимур Миндич — украинский бизнесмен, бывший совладелец студии «Квартал 95», давний знакомый Владимира Зеленского ещё со времён до его президентства.

Он не занимал государственных должностей, но его имя в последние годы неоднократно упоминалось в расследованиях, связанных с коррупцией.

В частности, он фигурирует в деле о возможных коррупционных схемах в энергетическом секторе. В 2025 году суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а следствие считает его одним из участников группы, которая могла быть связана с финансовыми злоупотреблениями.

Его местонахождение официально не раскрывается — он находится за пределами Украины.

Пленки Миндича — это аудиозаписи частных разговоров, которые опубликовала Украинская правда. По версии издания, они были получены от анонимных источников в политических и бизнес-кругах.

Если содержание разговоров соответствует действительности, они могут указывать на то, что решения в государственном секторе могли зависеть не только от официальных органов, но и от неформальных договорённостей между влиятельными лицами.

