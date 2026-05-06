Плівки Міндіча: нові розшифровки про вплив на Sense Bank і зв’язки з владою

Видання Українська правда оприлюднила другу серію розшифровок так званих “плівок Міндіча” і заявила про нові деталі можливих зв’язків між фігурантами записів та впливовими посадовцями.

Яку інформацію містять нові фрагменти плівок Міндіча — у матеріалі.

Плівки Міндіча: до чого тут Sense Bank і Fire Point

У новому матеріалі видання стверджує, що група осіб, пов’язана з Тимуром Міндічем та, за версією УП, із тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, могла отримати вплив на державний Sense Bank і хімічний завод Карпатнафтохім.

Журналісти посилаються на дані про те, що бізнесмени Андрій і Василь Веселі нібито через свої контакти у політичному бомонді отримали можливість впливати на управління Sense Bank та увійшли до структури власності Карпатнафтохіму.

За наведеною Українською Правдою інформацією Василь Веселий у 2024 році почав отримувати офіційні доходи від Sense Bank і міг бути залучений як радник керівництва установи.

Співрозмовники видання називали його неформальним куратором банку з боку Офісу президента, що він заперечував.

Крім того, Українська правда заявляє про контакти Василя Веселого з Олександром Цукерманом, якого пов’язують зі справою про розкрадання в Енергоатомі.

На оприлюднених записах вони нібито обговорюють склад наглядової ради Sense Bank і контролю над її членами.

Також на плівках Міндіча згадується фігура на прізвисько Хірург, якому приписують вплив в Офісі президента; УП стверджує, що йдеться про Андрія Єрмака.

Раніше, 29 квітня, видання оприлюднило першу частину плівок Міндіча, де, за їхніми даними, обговорювалися бізнес-проєкти, зокрема компанія Fire Point, яка займається виготовленням озброєння і оборонними технологіями, і можливість продажу її частки іноземним інвесторам.

Йшлося про продаж приблизно 33% компанії орієнтовно за 600 мільйонів доларів. При цьому структура угоди, яку обговорюють співрозмовники, виглядає так: близько 300 мільйонів інвестор нібито мав би спрямувати на розвиток самої компанії, а ще близько 300 мільйонів — сплатити безпосередньо чинним акціонерам як оплату за частку.

Що таке плівки Міндіча

Тимур Міндіч — український бізнесмен, колишній співвласник студії Квартал 95, давній знайомий Володимира Зеленського ще з часів до його президентства.

Він не займав державних посад, але останнім часом його ім’я неодноразово згадувалося в контексті розслідувань, пов’язаних із корупцією.

Зокрема він фігурує у справі про можливі корупційні схеми в енергетичному секторі.

У 2025 році суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а слідство вважає його одним із учасників групи, яка могла бути пов’язана з фінансовими зловживаннями.

Його місцеперебування офіційно не розкривається — він знаходиться поза Україною.

Плівки Міндіча — це аудіозаписи приватних розмов, які оприлюднила Українська Правда. За версією видання, їх отримали від анонімних джерел у політичних і бізнесових колах.

Якщо розмови на плівках правдиві, вони можуть свідчити, що рішення, які приймалися в державному секторі могли залежати не тільки від офіційних органів, а й від неформальних домовленостей між впливовими людьми.

