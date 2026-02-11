СБУ викрила корупційну схему у військовому госпіталі: посадовець заробив 2,6 млн на ухилянтах

У Києві правоохоронці ліквідували корупційну схему, яка діяла у стінах Головного військового клінічного госпіталю ЗСУ. Високопосадовець установи налагодив бізнес на фіктивних солдатах, допомагаючи призовникам уникати мобілізації. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як працював механізм броні для знайомих

За версією слідства, затриманий посадовець, який відповідав за охорону та оборону об’єктів госпіталю, перетворив свій підрозділ на притулок для ухилянтів. Він оформлював до штату своїх знайомих призовного віку. Формально вони вважалися військовослужбовцями, але фактично на території закладу навіть не з’являлися.

Така служба давала можливість чоловікам отримати легальний статус військового та імунітет від реальної мобілізації, залишаючись при цьому вдома.

Мільйонні прибутки на картках підлеглих

Фінансова сторона справи виявилася не менш винахідливою. Усі зарплатні картки мертвих душ знаходилися безпосередньо у фігуранта. Він особисто знімав нараховані державою кошти та привласнював їх.

Задокументовано, що з травня 2022 року зловмисник встиг заробити у такий спосіб понад 2,6 мільйона гривень.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили готівку та документацію, яка повністю підтверджує злочинну діяльність посадовця.

Покарання: від тюремних термінів до конфіскації

Наразі ситуація з фігурантами виглядає наступним чином:

Організатор схеми: перебуває під вартою. Йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна в особливо великих розмірах). Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна;

Клієнти: двоє фіктивних військових також отримали підозри. Їх звинувачують в ухиленні від служби в умовах воєнного стану (ст. 409 ККУ). Їм загрожує до 10 років за ґратами .

Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб, які могли бути причетними до цієї схеми або скористалися її послугами.

