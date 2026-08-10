Коли діти йдуть до школи в Україні та як батькам визначити, чи готова дитина до навчання

В Україні діти зазвичай йдуть до школи, коли їм виповнилося шість або сім років.

Що конкретно каже про це законодавство України і як батькам визначити, чи вже готова їхня дитина до навчання — читай у матеріалі.

Коли діти йдуть до школи в Україні

В статті 12 закону України про освіту вказується, що діти в Україні йдуть до школи з шести років. Водночас закон акцентує: діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, мають розпочати навчання цього року.

Тож сам по собі шостий день народження ще не означає, що дитину потрібно неодмінно вести до першого класу.

Як зрозуміти, коли краще дитині йти в школу: в 6 чи 7 років

На сайті НУШ (Нової української школи) дитяча психологиня Світлана Ройз радить батькам дивитися не на те, чи вміє майбутній першокласник читати по складах або рахувати до ста, а на те, як він поводиться у звичайних життєвих ситуаціях.

Наприклад, чи може залишитися без батьків на кілька годин, звернутися по допомогу до незнайомого дорослого, дочекатися своєї черги та прийняти просте “ні”.

Є простий спосіб перевірити готовність дитини до школи удома. Дай дитині завдання з двох-трьох кроків: Одягнися, поклади в рюкзак пляшку води та постав взуття на місце.

Якщо вона губиться одразу, постійно чекає підказок або швидко кидає справу, варто потренувати саме самостійність, а не додатково вчити букви.

Ще один тест — рольова гра “шкільний день”. Запропонуй дитині посидіти 15–20 хвилин за одним заняттям, виконати інструкцію, зробити невелику перерву, а потім повернутися до справи. Так можна побачити, як вона утримує увагу та реагує на правила.

До школи також варто заздалегідь відпрацювати ці важливі побутові навички: самостійно сходити в туалет, переодягнутися, скласти речі, відкрити контейнер із їжею, попросити вчителя про допомогу.

Корисно поступово змінити режим сну та ранкових зборів, щоб у вересні новий графік не став стресом.

І головне — не порівнюй дитину з сусідським першокласником. Якщо шестирічці поки важко залишатися без батьків, дотримуватися правил, контролювати емоції чи виконувати інструкції, це сигнал не про лінощі, а про навички, які ще потрібно потренувати.

Розширений перелік порад батькам, як зрозуміти, чи готова дитина йти до школи, читай на сайті НУШ.

Читай також, як зареєструвати дитину до школи онлайн: покрокова інструкція.

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