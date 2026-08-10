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Коли діти йдуть до школи в Україні та як батькам визначити, чи готова дитина до навчання

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Серпня 2026, 18:00 3 хв.
коли діти йдуть до школи в україні
Фото Pexels

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