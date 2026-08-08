Народилися з кишківником поза черевною порожниною: у Львові прооперували двох немовлят

У Львові хірурги Дитячої лікарні Святого Миколая успішно прооперували двох новонароджених із діагнозом гастрошизис — вродженою вадою черевної стінки, унаслідок отвору у стінці внутрішні органи виступають назовні. Малюки із гастрошизисом народилися з різницею в один місяць.

Про це повідомила пресслужба Дитячої лікарні Святого Миколая.

Гастрошизис у немовлят: у Львові провели складну операцію

Сучасна медицина може виявити гастрошизис ще під час вагітності, тому майбутнім мамам рекомендують не пропускати пренатальні скринінги. Лікарі зазначають, що завчасно встановлений діагноз дозволить правильно спланувати пологи і одразу розпочати лікування дитини із цією вадою.

Діти, у яких кишківник розвивається ззовні, мають народжуватися у спеціалізованих центрах із повним циклом допомоги малюкам із важкими вродженими вадами, акцентують лікарі.

Як розповіли у лікарні Святого Миколая, врятовані малюки, Марко та Єва, народилися унаслідок планових кесаревих розтинів, аби уникнути додаткової травматизації їхніх кишківників. Дітей прооперували одразу після народження.

— Ситуація Марка спершу була складнішою, ніж у Єви. Його черевна порожнина не була готова вмістити весь той об’єм кишківника, що знаходився назовні, тому втручання довелося виконувати в два етапи. Щоб не створити надмірного тиску на внутрішні органи, під час першої операції хірурги не закрили рану повністю. І лише згодом, після стабілізації стану малюка, виконали другу операцію та закрили черевну стінку, — розповідають у лікарні.

Повідомляється також, що хірургам пізніше довелося провести ще одну операцію через виникнення спайок. Після цього організм хлопчика почав нормально функціонувати. Загалом Марко перебував у відділенні інтенсивної терапії понад місяць.

Читати на тему Видалили 25 см кишківника: у Львові врятували дитину після рецидиву рідкісної вродженої вади У хлопчика стався небезпечний рецидив вродженої хвороби Гіршпрунга.

У іншої маленької пацієнтки, Єви, хірургам вдалося одразу повернути кишківник до черевної порожнини та закрити дефект, але пізніше у дівчинки виникли ускладнення.

— Перші три доби дівчинка перебувала на штучній вентиляції легень, а поживні речовини отримувала внутрішньовенно. Згодом вона почала їсти сама, однак через розвиток некротизуючого ентероколіту лікарям довелося тимчасово припинити годування, щоб дати кишківнику відновитися, — розповідають у лікарні.

Повідомляється, що зараз прооперованих дітей вже виписали зі стаціонару. Хлопчик повністю відновився після хірургічних втручань, а дівчинка ще проходить реабілітацію амбулаторно.

Раніше ми писали про те, як правильно підготувати дитину до операції та анестезії.

Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!