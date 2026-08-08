Для тебе Новини

Народилися з кишківником поза черевною порожниною: у Львові прооперували двох немовлят

Марина Слизовська 08 Серпня 2026, 10:00 2 хв.
Гастрошизис у немовлят

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь