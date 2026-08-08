Для тебя Новости

Родились с кишечником вне брюшной полости: во Львове прооперировали двух младенцев

Марина Слизовская 08 августа 2026, 10:00 2 мин.
Гастрошизис у младенцев

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь