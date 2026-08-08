Родились с кишечником вне брюшной полости: во Львове прооперировали двух младенцев

Во Львове хирурги Детской больницы Святого Николая успешно прооперировали двух новорожденных с диагнозом гастрошизис —врожденным пороком брюшной стенки, вследствие отверстия в стенке внутренние органы выступают наружу. Малыши с гастрошизисом родились с разницей в один месяц.

Об этом сообщила пресс-служба Детской больницы Святого Николая.

Гастрошизис у младенцев: во Львове провели сложную операцию

Современная медицина может обнаружить гастрошизис еще во время беременности, поэтому будущим мамам рекомендуют не пропускать пренатальные скрининги. Врачи отмечают, что заранее установленный диагноз позволит правильно спланировать роды и сразу начать лечение ребенка с этим пороком.

Дети, у которых кишечник развивается снаружи, должны рождаться в специализированных центрах с полным циклом помощи малышам с тяжелыми врожденными пороками, акцентируют врачи.

Как рассказали в больнице Святого Николая, спасенные малыши, Марко и Ева, родились в результате плановых кесаревых сечений, чтобы избежать дополнительной травматизации их кишечников. Детей прооперировали сразу после рождения.

— Ситуация Марка сначала была сложнее, чем у Евы. Его брюшная полость не была готова вместить весь тот объем находившегося наружу кишечника, поэтому вмешательство пришлось выполнять в два этапа. Чтобы не создать чрезмерное давление на внутренние органы, во время первой операции хирурги не закрыли рану полностью. И только потом, после стабилизации состояния малыша, выполнили вторую операцию и закрыли брюшную стенку, — рассказывают в больнице.

Сообщается также, что хирургам позже пришлось провести еще одну операцию из-за возникновения спаек. После этого организм мальчика начал нормально функционировать. В целом, Марко находился в отделении интенсивной терапии больше месяца.

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У другой маленькой пациентки, Евы, хирургам удалось сразу вернуть кишечник в брюшную полость и закрыть дефект, но позже у девочки возникли осложнения.

— Первые трое суток девочка находилась на искусственной вентиляции легких, а питательные вещества получала внутривенно. Впоследствии она начала есть сама, однако из-за развития некротизирующего энтероколита врачам пришлось временно прекратить кормление, чтобы дать кишечнику восстановиться, — рассказывают в больнице.

Сообщается, что сейчас прооперированных детей уже выписали из стационара. Мальчик полностью восстановился после хирургических вмешательств, а девочка еще проходит реабилитацию амбулаторно.

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Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

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