Брак онлайн в Дії: кто теперь может жениться из-за приложения

Брак онлайн в Дії стал доступен для украинцев, которые потеряли мужа или жену и решили создать новую семью. Теперь подать заявление на брак можно через приложение без личного обращения в отдел ДРАЦС.

Ранее людям, которые потеряли одного из супругов, для повторного заключения брака нужно было подавать заявление офлайн. Теперь эту возможность расширили и на онлайн-формат.

Как работает заключение брака в Дії

Если в ДРАЦС есть актовая запись о смерти мужа или жены, система автоматически проверяет эту информацию.

После подтверждения данных в приложении открывается возможность подать заявление на брак с новым партнером. То есть заключить брак в Дії можно без дополнительного обращения в государственное учреждение для подтверждения факта смерти предыдущего мужа или жены.

Таким образом, брак онлайн в Дії теперь доступен еще большему количеству украинцев.

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Расширение услуги должно упростить процедуру для тех, кто хочет создать новую семью после потери близкого человека, и уменьшить количество бумажных формальностей.

Для подачи заявления достаточно воспользоваться соответствующей услугой в приложении Дія.

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