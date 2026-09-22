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Брак онлайн в Дії: кто теперь может жениться из-за приложения

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 сентября 2026, 13:00 2 мин.
Бракосочетание в Дії: кто теперь может подать заявление онлайн
Фото Pexels

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