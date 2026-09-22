Стиль жизни

Можно ли сажать яровой чеснок на зиму: целесообразность и как это делать

Леся Манзюк, редактор сайта 22 сентября 2026, 13:30 2 мин.
когда садить яровой чеснок
Фото Pixabay

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