Стиль жизни Садоводство и огород

Чем подкормить голубику осенью на зиму: удобрения для хорошего урожая

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 сентября 2026, 17:00 4 мин.
Голубика осенью: чем подкормить куст на зиму и какие удобрения не использовать
Фото Pexels

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