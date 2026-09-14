All-on-4 или All-on-6: в чем разница и какой метод имплантации выбрать

Потеря большинства или всех зубов сегодня не означает, что единственным вариантом остается съемный протез. Один из современных подходов – восстановление зубного ряда на имплантах по методикам All-on-4 или All-on-6.

Названия кажутся простыми: в первом случае конструкцию фиксируют на четырех имплантах, во втором – на шести. Но выбор между ними не сводится к принципу “шесть лучше, потому что больше”.

Что такое All-on-4

All-on-4 – это метод восстановления зубного ряда, при котором полную ортопедическую конструкцию фиксируют на четырех имплантах.

Обычно два импланта устанавливают на фронтальном участке, а два задних могут размещать под углом. Это позволяет более эффективно использовать доступную костную ткань и создать опору для протеза.

Методику могут рассматривать, если:

отсутствует большинство или все зубы;

оставшиеся зубы не могут быть надежной опорой;

пациент хочет перейти от съемного протеза к фиксированной конструкции;

анатомические условия позволяют создать стабильную опору на четырех имплантах.

Что такое All-on-6

All-on-6 – это восстановление зубного ряда на шести имплантах, создающих больше точек опоры для будущей конструкции.

Дополнительные два импланта могут помочь равномернее распределить жевательную нагрузку.

All-on-6 часто рассматривают, когда объем костной ткани позволяет установить шесть имплантов и это имеет смысл в конкретной клинической ситуации.

В чем разница между All-on-4 и All-on-6

Главная разница – в количестве имплантов и способе распределения нагрузки.

Если упростить:

All-on-4 – четыре опоры для зубного ряда;

All-on-6 – шесть опор;

выбор зависит от состояния костной ткани, прикуса, нагрузки и будущего протеза.

Поэтому вопрос “что лучше?” не имеет универсального ответа.

Что лучше: All-on-4 или All-on-6

Лучше методика, которая обеспечивает достаточную стабильность конструкции именно для конкретного пациента.

В некоторых случаях четырех имплантов вполне достаточно. В остальных шесть опор могут быть более целесообразными.

Сравнивать методики только по количеству имплантов или по цене неправильно.

Можно ли делать All-on-4 или All-on-6 при недостатке костной ткани

Недостаточный объем кости не всегда исключает имплантацию, но возможность лечения определяется только после диагностики.

Врач оценивает:

высоту и ширину кости;

ее качество;

состояние десен;

прикус;

возможность стабильно установить импланты.

Выраженная атрофия кости может изменить план лечения или требует дополнительной подготовки.

Можно ли получить зубы сразу после имплантации

В некоторых случаях после установки имплантов можно зафиксировать временную конструкцию в короткие сроки, но это зависит от стабильности имплантов и состояния тканей.

Поэтому формулировка “зубы за один день” не означает, что каждому пациенту сразу устанавливают окончательный протез.

Обычно лечение включает:

установление имплантов; временную конструкцию; период приживления; изготовление постоянного протеза.

Как проходит подготовка к All-on-4 или All-on-6

Лечение начинается с диагностики и планирования будущей конструкции.

Врач оценивает состояние зубов и десен, костную ткань, прикус и возможные позиции имплантов.

В Yeremchuk Dental применяют методики All-on-4 и All-on-6, а вариант восстановления подбирают в зависимости от клинической ситуации конкретного пациента.

Кому могут не подойти All-on-4 и All-on-6

Имплантация имеет медицинские ограничения, потому подходит не всем пациентам без предварительной подготовки.

На план лечения могут влиять активные воспалительные процессы, некоторые неконтролируемые заболевания, состояние костной ткани, курение и проблемы с гигиеной.

Иногда сначала нужно провести лечение, а потом уже переходить к имплантации.

Сколько служат All-on-4 и All-on-6

Срок службы имплантов и протеза зависит не только от методики, но и от гигиены, состояния десен, прикуса и регулярных осмотров.

Импланты не имеют кариеса, но ткани вокруг них нуждаются в постоянном уходе.

После лечения важно:

хорошо очищать конструкцию;

регулярно проходить профессиональную гигиену;

контролировать состояние десен и имплантов;

не игнорировать дискомфорт или изменение прикуса.

Как понять, какой метод подойдет вам

Выбрать между All-on-4 и All-on-6 только по описанию в интернете или цене невозможно.

После диагностики врач должен объяснить:

почему предлагается именно четыре или шесть имплантов;

достаточно ли костной ткани;

требуются ли дополнительные процедуры;

когда можно установить временную конструкцию;

какой будет постоянная конструкция.

Поэтому правильный вопрос звучит не “что лучше – All-on-4 или All-on-6?”, а “какая схема даст прогнозируемый результат именно в моей ситуации?”.

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