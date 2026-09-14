All-on-4 или All-on-6: в чем разница и какой метод имплантации выбрать

Потеря большинства или всех зубов сегодня не означает, что единственным вариантом остается съемный протез. Один из современных подходов – восстановление зубного ряда на имплантах по методикам All-on-4 или All-on-6.
Названия кажутся простыми: в первом случае конструкцию фиксируют на четырех имплантах, во втором – на шести. Но выбор между ними не сводится к принципу “шесть лучше, потому что больше”.
Что такое All-on-4
All-on-4 – это метод восстановления зубного ряда, при котором полную ортопедическую конструкцию фиксируют на четырех имплантах.
Обычно два импланта устанавливают на фронтальном участке, а два задних могут размещать под углом. Это позволяет более эффективно использовать доступную костную ткань и создать опору для протеза.
Методику могут рассматривать, если:
- отсутствует большинство или все зубы;
- оставшиеся зубы не могут быть надежной опорой;
- пациент хочет перейти от съемного протеза к фиксированной конструкции;
- анатомические условия позволяют создать стабильную опору на четырех имплантах.
Что такое All-on-6
All-on-6 – это восстановление зубного ряда на шести имплантах, создающих больше точек опоры для будущей конструкции.
Дополнительные два импланта могут помочь равномернее распределить жевательную нагрузку.
All-on-6 часто рассматривают, когда объем костной ткани позволяет установить шесть имплантов и это имеет смысл в конкретной клинической ситуации.
В чем разница между All-on-4 и All-on-6
Главная разница – в количестве имплантов и способе распределения нагрузки.
Если упростить:
- All-on-4 – четыре опоры для зубного ряда;
- All-on-6 – шесть опор;
- выбор зависит от состояния костной ткани, прикуса, нагрузки и будущего протеза.
Поэтому вопрос “что лучше?” не имеет универсального ответа.
Что лучше: All-on-4 или All-on-6
Лучше методика, которая обеспечивает достаточную стабильность конструкции именно для конкретного пациента.
В некоторых случаях четырех имплантов вполне достаточно. В остальных шесть опор могут быть более целесообразными.
Сравнивать методики только по количеству имплантов или по цене неправильно.
Можно ли делать All-on-4 или All-on-6 при недостатке костной ткани
Недостаточный объем кости не всегда исключает имплантацию, но возможность лечения определяется только после диагностики.
Врач оценивает:
- высоту и ширину кости;
- ее качество;
- состояние десен;
- прикус;
- возможность стабильно установить импланты.
Выраженная атрофия кости может изменить план лечения или требует дополнительной подготовки.
Можно ли получить зубы сразу после имплантации
В некоторых случаях после установки имплантов можно зафиксировать временную конструкцию в короткие сроки, но это зависит от стабильности имплантов и состояния тканей.
Поэтому формулировка “зубы за один день” не означает, что каждому пациенту сразу устанавливают окончательный протез.
Обычно лечение включает:
- установление имплантов;
- временную конструкцию;
- период приживления;
- изготовление постоянного протеза.
Как проходит подготовка к All-on-4 или All-on-6
Лечение начинается с диагностики и планирования будущей конструкции.
Врач оценивает состояние зубов и десен, костную ткань, прикус и возможные позиции имплантов.
В Yeremchuk Dental применяют методики All-on-4 и All-on-6, а вариант восстановления подбирают в зависимости от клинической ситуации конкретного пациента.
Кому могут не подойти All-on-4 и All-on-6
Имплантация имеет медицинские ограничения, потому подходит не всем пациентам без предварительной подготовки.
На план лечения могут влиять активные воспалительные процессы, некоторые неконтролируемые заболевания, состояние костной ткани, курение и проблемы с гигиеной.
Иногда сначала нужно провести лечение, а потом уже переходить к имплантации.
Сколько служат All-on-4 и All-on-6
Срок службы имплантов и протеза зависит не только от методики, но и от гигиены, состояния десен, прикуса и регулярных осмотров.
Импланты не имеют кариеса, но ткани вокруг них нуждаются в постоянном уходе.
После лечения важно:
- хорошо очищать конструкцию;
- регулярно проходить профессиональную гигиену;
- контролировать состояние десен и имплантов;
- не игнорировать дискомфорт или изменение прикуса.
Как понять, какой метод подойдет вам
Выбрать между All-on-4 и All-on-6 только по описанию в интернете или цене невозможно.
После диагностики врач должен объяснить:
- почему предлагается именно четыре или шесть имплантов;
- достаточно ли костной ткани;
- требуются ли дополнительные процедуры;
- когда можно установить временную конструкцию;
- какой будет постоянная конструкция.
Поэтому правильный вопрос звучит не “что лучше – All-on-4 или All-on-6?”, а “какая схема даст прогнозируемый результат именно в моей ситуации?”.
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