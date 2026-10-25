Как отношение к эмоциям влияет на депрессию: результаты исследований

Исследования проявляют связь между убеждением, что эмоции могут изменяться, более частое использование когнитивной переоценки и меньшее количество симптомов депрессии.

Исследователи предполагают, что депрессивное состояние может быть своеобразным сигналом о том, что в жизни человека есть проблемы или обстоятельства, требующие внимания.

Об етом пишет psychologytoday.

Как твои убеждения влияют на настроение

Представь, что ты проснулся после бессонной ночи. Ты устал, раздражен и не хочешь ничего делать. В такой ситуации можно решить, что весь день будет испорчен. А можно воспринять свое состояние как временное и дать себе время восстановиться.

Психологи называют отношение к способности менять собственные эмоции убеждениями об их изменчивости. Люди, которые считают, что могут влиять на свое эмоциональное состояние, обычно лучше оценивают собственное самочувствие, реже испытывают симптомы депрессии и увереннее справляются с негативными переживаниями.

Одна из причин заключается в способах реагирования на плохое настроение. Например, человек может попробовать посмотреть на ситуацию под другим углом: одна неудачная ночь не обязательно испортит весь день.

Этот подход называют когнитивной переоценкой. Он помогает изменить интерпретацию событий и собственных переживаний, не отрицая того, что произошло.

Другая реакция — постоянно возвращаться к негативным мыслям, снова и снова прокручивать неприятные события и спрашивать себя, почему проблемы случаются именно с тобой. Такое зацикливание может усиливать эмоциональное напряжение.

Может ли отношение к эмоциям влиять на депрессию

Психолог Элизабет Книлэнд, преподавательница Амхерстского колледжа, исследует связь между убеждениями об изменчивости эмоций и депрессией. Ее интересует, могут ли представления человека о собственном эмоциональном состоянии влиять на то, как он переживает симптомы депрессии.

Раньше распространенным было объяснение депрессии через химический дисбаланс в мозге, в частности нарушения, связанные с серотонином. Такой подход мог создавать впечатление, что человек практически не способен влиять на собственное состояние.

В то же время убедительных доказательств того, что у людей с депрессией уровень серотонина стабильно ниже, чем у людей без этого расстройства, не было. Это заставило исследователей задуматься, не может ли представление о полной неконтролируемости депрессии влиять на поведение и реакции человека.

Книлэнд задала вопрос: заставляет ли депрессия людей воспринимать свои эмоции как неизменные или, наоборот, убеждение в том, что эмоции невозможно контролировать, может усложнять переживание депрессивных состояний?

Что показали исследования психологов

В одном из исследований, проведенном Книлэнд и Джоном Довидио в 2020 году, ученые наблюдали за студентами первого курса, которые имели повышенный риск развития депрессии.

Выяснилось, что в конце семестра меньше симптомов депрессии наблюдалось у тех студентов, которые в начале обучения считали эмоции изменчивыми. Участники, воспринимавшие эмоциональное состояние как более фиксированное, сообщали о большем количестве симптомов.

Другое исследование Книлэнд и Симпсона, опубликованное в 2022 году, охватывало людей, которые уже имели опыт депрессии.

Участников разделили на две группы. Первой предложили прочитать короткий текст о том, что эмоции могут меняться. Вторая читала материал на другую тему. После этого все участники писали небольшое эссе о неприятном событии из своей жизни.

Люди, которые прочитали об изменчивости эмоций, чаще применяли когнитивную переоценку и быстрее восстанавливались после ухудшения настроения.

По словам Книлэнд, они тоже расстраивались из-за негативных событий, но быстрее выходили из этого состояния, когда получали напоминание о том, что эмоции могут меняться и на них можно в определенной степени влиять.

Эти результаты свидетельствуют о том, что отношение к собственным переживаниям может иметь значение. В то же время они не доказывают, что изменение убеждений само по себе способно вылечить депрессию.

Почему объяснение депрессии имеет значение

В более новом исследовании Книлэнд сотрудничала с психологом Гансом Шредером с кафедры психиатрии Мичиганского университета. Ученые хотели проверить, как объяснение работы мозга влияет на представления людей о депрессии.

Почти 300 участников прочитали описание вымышленной пациентки по имени Алекс, чье депрессивное состояние объясняли чрезмерной активностью миндалевидного тела мозга. Участникам также показали изображение сканирования мозга.

Разница заключалась в том, как описывали работу этой области мозга.

Одной группе сообщили, что миндалевидное тело работает неправильно и с мозгом что-то не так. Другой объяснили, что оно выполняет свою функцию, сигнализируя о проблемах в жизни человека.

Участники второй группы считали, что у Алекс больше шансов на выздоровление, она лучше может влиять на собственное состояние и, вероятно, не будет нуждаться в длительном лечении. В свою очередь, участники первой группы ожидали, что депрессия продлится дольше, а возможности контролировать ее будут ограниченными.

Таким образом, даже способ объяснения депрессии может влиять на то, как люди оценивают возможность выздоровления и собственную роль в этом процессе.

Означает ли это, что депрессию можно преодолеть самостоятельно

Нет. Психологи подчеркивают, что изменение отношения к эмоциям не является универсальным решением. В некоторых случаях убеждение, что человек всегда может изменить свое настроение, способно даже усилить переживания. Например, если ему кажется, что он обязан справиться самостоятельно, но не может этого сделать, возникают дополнительные чувства вины и беспомощности.

Кроме того, результаты этих исследований нельзя автоматически распространять на все психические расстройства. При состояниях с выраженными биологическими факторами, в частности биполярном расстройстве или шизофрении, взаимосвязь между убеждениями и симптомами может быть иной.

Депрессия — это не просто плохое настроение и не признак недостаточной силы воли. Если симптомы долгое время мешают повседневной жизни, важно обратиться за профессиональной помощью.

Чему можно научиться из этих исследований

Главная идея заключается не в том, чтобы заставлять себя радоваться, когда тебе плохо, а в том, чтобы не воспринимать нынешние эмоции как окончательный приговор.

Если ты переживаешь сложный период, попробуй спросить себя, что именно вызывает твое состояние и можно ли посмотреть на ситуацию иначе. Это не отменит проблем, но может помочь найти другой способ реагирования на них.

Депрессивное состояние иногда может быть сигналом о трудностях, перегрузке или обстоятельствах, которые требуют внимания. Восприятие этого сигнала как повода разобраться в собственной жизни, а не как доказательства того, что с тобой что-то безвозвратно не так, может стать одним из шагов к восстановлению.

В то же время важно помнить: ты не виноват в том, что чувствуешь, и не обязан преодолевать депрессию исключительно собственными усилиями.

А как радоваться жизни, когда печальные события уничтожают всякую надежду? Мы собрали полезные советы.

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