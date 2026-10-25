Стиль жизни

Как отношение к эмоциям влияет на депрессию: результаты исследований

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 октября 2026, 19:00 6 мин.
Можно ли повлиять на депрессию силой мышления: что говорят психологи
Фото Pexels

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