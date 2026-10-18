Смена карьеры, а не выход на пенсию: что происходит с яичниками после менопаузы

Исследователи стали уделять больше внимания процессу функционирования яичников после наступления менопаузы. Долгое время менопауза считалась завершающим этапом для женской репродуктивной системы, однако такое представление о работе яичников достаточно упрощено, отмечают специалисты.

Об этом пишет издание Science Alert.

Что происходит с яичниками после менопаузы

Новое исследование, посвященное работе яичников после менопаузы, свидетельствует о том, что этот женский орган не становится инертным после завершения репродуктивной функции.

Исследователи проверили, какие белки активны в здоровых яичниках 28 женщин в постменопаузе. При этом они учитывали возраст донора ткани — 50-59 лет, 60-69 лет и 70+ лет. Этим женщинам по разным причинам удалили яичники, но ни один из органов не имел признаков заболевания.

Отмечается, что яичники возрастной группы 50-59 лет имели большее количество белков, связанных с регуляцией РНК и ДНК, а также поддержкой структуры тканей и клеток. А яичники группы 70+ имели больше белков, задействованных в метаболизме липидов, врожденном иммунитете и воспалении.

Если бы яичники становились инертными после завершения репродуктивного возраста, подобных отличий у женщин в периоде постменопаузы не наблюдали бы. Так что полученные результаты показывают, что для яичников менопауза гораздо больше похожа на “смену карьеры, чем на выход на пенсию”.

Предыдущие исследования на яичниках мышей показали то же самое — профили белков, производимых тканью яичников, существенно изменяются с возрастом.

Эти исследования могут иметь важные последствия для охраны здоровья женщин в пострепродуктивный период, а также среди женщин, которым удалили яичники.

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