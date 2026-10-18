Стиль жизни Здоровье и красота

Смена карьеры, а не выход на пенсию: что происходит с яичниками после менопаузы

Марина Слизовская, редактор сайта 18 октября 2026, 19:00 2 мин.
яичники после менопаузы
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь