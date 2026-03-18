Доступные лекарства 2026: обновлённый список препаратов и как их приобрести

Программа Доступные лекарства — это государственная программа, благодаря которой пациенты могут получить бесплатные или частично оплачиваемые лекарства для лечения самых распространённых хронических заболеваний.
Получить препараты можно по электронному рецепту в аптеках, которые заключили договор с НСЗУ.
Сколько препаратов включено в перечень программы Доступные лекарства и где можно ознакомиться с их полным списком — в материале.
Доступные лекарства: полный перечень 2026 года
В настоящее время программа Доступные лекарства охватывает более 600 наименований лекарств и медицинских изделий для лечения более чем 15 групп заболеваний — от сердечно-сосудистых и диабета до эпилепсии, хронических болезней дыхательных путей, боли и состояний после трансплантации.
Программа Доступные лекарства также предоставляет препараты для лечения пациентов с редкими эндокринными заболеваниями, глаукомой или мигренью.
В перечень входят лекарства для беременных и родильниц, детских заболеваний, препараты для обезболивания паллиативных пациентов, а также медицинские изделия для контроля уровня сахара при диабете I типа.
Программа Доступные лекарства включает широкий перечень препаратов для лечения сердечно‑сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, в том числе для профилактики инфарктов и инсультов.
Доступные лекарства 2026 полный перечень: для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
- Амиодарон, Амлодипин, Атенолол, ацетилсалициловая кислота,
- Бисопролол, Варфарин, Верапамил, Гидрохлоротиазид, Дигоксин,
- Эналаприл, Индапамид, Карведилол, Клопидогрель, Лозартан,
- Метопролол, Нитроглицерин, Нифедипин, Симвастатин,
- Спиронолактон, Фуросемид, Торасемид, Метилдопа,
- комбинированные препараты Лизиноприл + Гидрохлоротиазид, Телмисартан + Гидрохлоротиазид и Телмисартан + Амлодипин.
В 2026 году перечень расширяется, добавили:
- Периндоприл, Лизиноприл, Рамиприл и комбинации с Амлодипином,
- новые препараты для контроля давления — Кандесартан, Телмисартан,
- Валсартан, Ирбесартан и Олмесартан медоксомил.
Полный перечень бесплатных лекарств для лечения сахарного и несахарного диабета
- Метформин (Metformin) — твёрдая пероральная форма (обычная и пролонгированная).
- Гликлазид (Gliclazide) — твёрдая пероральная форма.
- Глибенкламид (Glibenclamide) — твёрдая пероральная форма.
- Десмопрессин (Desmopressin) — таблетки, назальный спрей, оральный лиофилизат.
Инсулины и аналоги
- Инсулин человека (Insulin human) — флакон, картридж, шприц-ручка.
- Инсулин лизпро (Insulin lispro) — флакон, картридж, шприц-ручка.
- Инсулин аспарт (Insulin aspart) — шприц-ручка.
- Инсулин глюлизин (Insulin glulisine) — шприц-ручка.
- Инсулин деглюдек и инсулин аспарт — шприц-ручка.
- Инсулин гларгин (Insulin glargine) — флакон, картридж, шприц-ручка.
- Инсулин детемир (Insulin detemir) — шприц-ручка.
- Инсулин деглюдек (Insulin degludec) — шприц-ручка.
- Инсулин гларгин + ликсисенатид — шприц-ручка.
- Инсулин деглюдек + лираглутид — шприц-ручка.
Доступные лекарства 2026: обновлённый список для лечения хронических болезней нижних дыхательных путей
- Беклометазон (Beclometasone) — аэрозоль.
- Будесонид (Budesonide) — порошок для ингаляций, суспензия.
- Сальбутамол (Salbutamol) — аэрозоль, раствор для ингаляций.
- Ипратропия бромид (Ipratropium bromide) — аэрозоль, раствор.
- Тиотропия бромид (Tiotropium bromide) — порошок для ингаляций.
- Будесонид + Формотерол — порошок для ингаляций.
- Сальметерол + Флутиказон — порошок для ингаляций.
Доступные лекарства 2026: утверждённый перечень для лечения психических расстройств, поведения и эпилепсии
- Амитриптилин
- Вальпроевая кислота
- Галоперидол
- Карбамазепин
- Клозапин
- Кломипрамин
- Ламотриджин
- Рисперидон
- Фенитоин
- Флуоксетин
- Фенобарбитал
- Леветирацетам
- Оланзапин
- Кветиапин
- Арипипразол
- Диазепам
- Пароксетин
- Сертралин
- Эсциталопрам
В перечень лекарственных средств программы Доступные лекарства также входят таблетки для лечения болезни Паркинсона, в том числе Бипериден и комбинация Леводопа + Карбидопа.
Доступные лекарства 2026: утверждённый перечень для лечения состояний, связанных с наличием трансплантированного органа или ткани, и иммуносупрессоры
- Валганцикловир
- Эверолимус
- Микофеноловая кислота и её соли
- Такролимус
- Циклоспорин
- Азатиоприн
- Морфин (таблетки, раствор)
- Фентанил (пластырь)
- Метоклопрамид
- Лоперамид
Программа Доступные лекарства 2026, обновлённый список для лечения следующих заболеваний
- Эндокринные болезни: Каберголин, Флудрокортизон, Гидрокортизон, Левотироксин. В 2026 году список пополнится Октреотидом для лечения акромегалии и Аторвастатином для контроля уровня холестерина.
- Метаболические, аутоиммунные и воспалительные заболевания: Преднизолон, Пеницилламин, Аллопуринол, Пиридостигмин.
- Глаукома: Ацетазоламид, Тимолол, Латанопрост.
- Мигрень: Пропранолол, Суматриптан.
- Онкология: Экземестан, Летрозол, Тамоксифен для лечения рака молочной железы.
- Лечение беременных, рожениц и детских заболеваний: Азитромицин, Амоксициллин, Метронидазол, Метотрексат, Мебендазол, Ципрофлоксацин, Офлоксацин, Фолиевая кислота.
- Для стационарного лечения тяжёлых инвазивных микозов в 2026 году добавят Каспофунгин (лиофилизат/порошок для инфузий).
Также расширенный перечень включает медицинские изделия, например тест-полоски для измерения уровня глюкозы.
Ознакомиться подробно с полным перечнем препаратов по программе Доступные лекарства можно по ссылке: Dls.gov.ua.
Как приобрести Доступные лекарства
В настоящее время по всей Украине работает 16 616 пунктов отпуска (аптек и аптечных пунктов), где пациенты могут получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой в рамках программы Доступные лекарства.
Как воспользоваться Доступными лекарствами людям в отдалённых громадах или прифронтовых регионах? Можно воспользоваться двумя способами:
- обратиться в мобильные аптечные пункты, их 30 в 17 областях;
- заказать лекарства по телефону с бесплатной доставкой. Для этого нужно позвонить в контакт-центр по номеру 0-800-300-545 и следовать подсказкам в голосовом меню, чтобы связаться со специалистом и оформить заказ.
