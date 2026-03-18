Доступные лекарства 2026: обновлённый список препаратов и как их приобрести

Программа Доступные лекарства — это государственная программа, благодаря которой пациенты могут получить бесплатные или частично оплачиваемые лекарства для лечения самых распространённых хронических заболеваний.

Получить препараты можно по электронному рецепту в аптеках, которые заключили договор с НСЗУ.

Сколько препаратов включено в перечень программы Доступные лекарства и где можно ознакомиться с их полным списком — в материале.

Доступные лекарства: полный перечень 2026 года

В настоящее время программа Доступные лекарства охватывает более 600 наименований лекарств и медицинских изделий для лечения более чем 15 групп заболеваний — от сердечно-сосудистых и диабета до эпилепсии, хронических болезней дыхательных путей, боли и состояний после трансплантации.

Программа Доступные лекарства также предоставляет препараты для лечения пациентов с редкими эндокринными заболеваниями, глаукомой или мигренью.

В перечень входят лекарства для беременных и родильниц, детских заболеваний, препараты для обезболивания паллиативных пациентов, а также медицинские изделия для контроля уровня сахара при диабете I типа.

Программа Доступные лекарства включает широкий перечень препаратов для лечения сердечно‑сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, в том числе для профилактики инфарктов и инсультов.

Доступные лекарства 2026 полный перечень: для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Амиодарон, Амлодипин, Атенолол, ацетилсалициловая кислота,

Бисопролол, Варфарин, Верапамил, Гидрохлоротиазид, Дигоксин,

Эналаприл, Индапамид, Карведилол, Клопидогрель, Лозартан,

Метопролол, Нитроглицерин, Нифедипин, Симвастатин,

Спиронолактон, Фуросемид, Торасемид, Метилдопа,

комбинированные препараты Лизиноприл + Гидрохлоротиазид, Телмисартан + Гидрохлоротиазид и Телмисартан + Амлодипин.

В 2026 году перечень расширяется, добавили:

Периндоприл, Лизиноприл, Рамиприл и комбинации с Амлодипином,

новые препараты для контроля давления — Кандесартан, Телмисартан,

Валсартан, Ирбесартан и Олмесартан медоксомил.

Полный перечень бесплатных лекарств для лечения сахарного и несахарного диабета

Метформин (Metformin) — твёрдая пероральная форма (обычная и пролонгированная).

Гликлазид (Gliclazide) — твёрдая пероральная форма.

Глибенкламид (Glibenclamide) — твёрдая пероральная форма.

Десмопрессин (Desmopressin) — таблетки, назальный спрей, оральный лиофилизат.

Инсулины и аналоги

Инсулин человека (Insulin human) — флакон, картридж, шприц-ручка.

Инсулин лизпро (Insulin lispro) — флакон, картридж, шприц-ручка.

Инсулин аспарт (Insulin aspart) — шприц-ручка.

Инсулин глюлизин (Insulin glulisine) — шприц-ручка.

Инсулин деглюдек и инсулин аспарт — шприц-ручка.

Инсулин гларгин (Insulin glargine) — флакон, картридж, шприц-ручка.

Инсулин детемир (Insulin detemir) — шприц-ручка.

Инсулин деглюдек (Insulin degludec) — шприц-ручка.

Инсулин гларгин + ликсисенатид — шприц-ручка.

Инсулин деглюдек + лираглутид — шприц-ручка.

Доступные лекарства 2026: обновлённый список для лечения хронических болезней нижних дыхательных путей

Беклометазон (Beclometasone) — аэрозоль.

Будесонид (Budesonide) — порошок для ингаляций, суспензия.

Сальбутамол (Salbutamol) — аэрозоль, раствор для ингаляций.

Ипратропия бромид (Ipratropium bromide) — аэрозоль, раствор.

Тиотропия бромид (Tiotropium bromide) — порошок для ингаляций.

Будесонид + Формотерол — порошок для ингаляций.

Сальметерол + Флутиказон — порошок для ингаляций.

Доступные лекарства 2026: утверждённый перечень для лечения психических расстройств, поведения и эпилепсии

Амитриптилин

Вальпроевая кислота

Галоперидол

Карбамазепин

Клозапин

Кломипрамин

Ламотриджин

Рисперидон

Фенитоин

Флуоксетин

Фенобарбитал

Леветирацетам

Оланзапин

Кветиапин

Арипипразол

Диазепам

Пароксетин

Сертралин

Эсциталопрам

В перечень лекарственных средств программы Доступные лекарства также входят таблетки для лечения болезни Паркинсона, в том числе Бипериден и комбинация Леводопа + Карбидопа.

Доступные лекарства 2026: утверждённый перечень для лечения состояний, связанных с наличием трансплантированного органа или ткани, и иммуносупрессоры

Валганцикловир

Эверолимус

Микофеноловая кислота и её соли

Такролимус

Циклоспорин

Азатиоприн

Морфин (таблетки, раствор)

Фентанил (пластырь)

Метоклопрамид

Лоперамид

Программа Доступные лекарства 2026, обновлённый список для лечения следующих заболеваний

Эндокринные болезни : Каберголин, Флудрокортизон, Гидрокортизон, Левотироксин. В 2026 году список пополнится Октреотидом для лечения акромегалии и Аторвастатином для контроля уровня холестерина.

: Каберголин, Флудрокортизон, Гидрокортизон, Левотироксин. В 2026 году список пополнится Октреотидом для лечения акромегалии и Аторвастатином для контроля уровня холестерина. Метаболические, аутоиммунные и воспалительные заболевания : Преднизолон, Пеницилламин, Аллопуринол, Пиридостигмин.

: Преднизолон, Пеницилламин, Аллопуринол, Пиридостигмин. Глаукома: Ацетазоламид, Тимолол, Латанопрост.

Ацетазоламид, Тимолол, Латанопрост. Мигрень : Пропранолол, Суматриптан.

: Пропранолол, Суматриптан. Онкология: Экземестан, Летрозол, Тамоксифен для лечения рака молочной железы.

Лечение беременных, рожениц и детских заболеваний: Азитромицин, Амоксициллин, Метронидазол, Метотрексат, Мебендазол, Ципрофлоксацин, Офлоксацин, Фолиевая кислота.

Для стационарного лечения тяжёлых инвазивных микозов в 2026 году добавят Каспофунгин (лиофилизат/порошок для инфузий).

Также расширенный перечень включает медицинские изделия, например тест-полоски для измерения уровня глюкозы.

Ознакомиться подробно с полным перечнем препаратов по программе Доступные лекарства можно по ссылке: Dls.gov.ua.

Как приобрести Доступные лекарства

В настоящее время по всей Украине работает 16 616 пунктов отпуска (аптек и аптечных пунктов), где пациенты могут получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой в рамках программы Доступные лекарства.

Как воспользоваться Доступными лекарствами людям в отдалённых громадах или прифронтовых регионах? Можно воспользоваться двумя способами:

обратиться в мобильные аптечные пункты, их 30 в 17 областях;

заказать лекарства по телефону с бесплатной доставкой. Для этого нужно позвонить в контакт-центр по номеру 0-800-300-545 и следовать подсказкам в голосовом меню, чтобы связаться со специалистом и оформить заказ.

Читай также: бесплатные препараты против рака — как и где получить, если в больнице их нет.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!