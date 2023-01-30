Как работает иммунная система: что ее ослабляет и эффективны ли препараты для ее укрепления

Вокруг иммунной системы существует множество мифов, поэтому люди склонны доверять рекламе, обещающей быстрое и значительное усиление иммунитета.

Конечно, быть здоровыми хотят все. Однако действительно ли у тебя слабый иммунитет, как тебе может казаться, и возможно ли его укрепить? Акушер-гинеколог Наталья Лелюх ответила на эти вопросы.

Как работает иммунитет

Иммунная система работает в каждой клетке тела. При этом человек рождается уже с определенным типом иммунологических реакций, почти не изменяющихся в течение жизни. Они закодированы в шестой паре наших хромосом.

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Если у человека есть поломка в геноме и доминантная форма болезни, то шансов на долгую качественную жизнь почти нет. Однако если речь идет о рецессивной форме, то вполне можно говорить о полноценной счастливой жизни.

Важно понимать, что в нашем организме постоянно и одновременно происходит множество иммунных реакций. К примеру, наша кожа реагирует на пыль, нос — на амброзию, кишечник — на еду, слизистая глаза — на раздражители и т.д.

Но иммунная система борется не только с внешними, но и с внутренними факторами. Ведь внутри нас происходит множество мутаций, которые иммунитет сразу находит и обезвреживает на клеточном уровне. В этом ему помогают костный мозг, тимус, лимфоузлы, лимфоидные ткани и селезенка.

Можно ли усилить иммунитет? Нет, ведь ни один препарат не влияет на постоянную и одновременную работу каждой клетки нашего тела.

В том-то и ирония… снизить иммунную резистентность способов много. А улучшить — никак. Живого можно убить… но ни живого, ни мертвого нельзя оживить, — говорит иммунолог Борис Червонобаба.

Что может ослабить иммунитет

Мы разобрались, что усилить иммунитет нельзя, однако ослабить его — еще как можна!

Причиной этого процесса могут быть:

Врожденные ошибки в шестой паре хромосом.

Неправильная работа органов иммунной системы (костного мозга, тимуса, лимфатической системы).

Ионизирующая радиация и острая лучевая болезнь.

Прием жестких препаратов из группы цитостатиков, цель которых — угнетение иммунной реакции.

ВИЧ.

А обычная простуда или ОРВИ не могут ослабить твой иммунитет.

Для того чтобы чувствовать себя хорошо и меньше болеть, нужно вести здоровый образ жизни. Читай, как подготовить организм к весне.

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