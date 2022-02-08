В ожидании весны? Как подготовить организм — рассказываем о витаминах, упражнениях и питании

Все мы ждем от весны чего-то невероятного. Пробуждение жизни, новые возможности, все цветёт и благоухает, кажется, что мир прекрасный.
Но не успеешь ты обрадоваться, как тут же начнешь вытирать сопли, бороться с болью в горле и противным кашлем.
Ведь весна — наиболее коварная для здоровья пора года.
За солнечным теплом прячутся холодные ветра, которые становятся причиной простуд.
За солнечным теплом прячутся холодные ветра, которые становятся причиной простуд.
Поэтому нам нужно как можно лучше укрепить свой организм к приходу весны, чтобы наслаждаться прогулками, а не лечиться.
Подготовка иммунитета происходит в несколько этапов.
В первую очередь нужно сбалансировать питание.
Об этом на своей страничке в Instagram рассказала иммунолог, диетолог и генетик Людмила Гончарова.
80% иммунной системы находится в кишечнике, поэтому питание играет фундаментальную роль!
80% иммунной системы находится в кишечнике, поэтому питание играет фундаментальную роль!
— Важно чтобы оно было сбалансированным: от его качества зависит твое самочувствие, заряд сил и энергии, — говорит иммунолог.
По слова доктора, важно, чтобы организм каждый день получал белок, сложные углеводы, полезные жиры, витамины и минералы.
Наша иммунная система зависит, в первую очередь, от белковой пищи.
Наша иммунная система зависит, в первую очередь, от белковой пищи.
Её можно найти в нежирном мясе, рыбе, яйцах.
Сложные углеводы есть в зерновых продуктах: гречке, рисе, пшене, ячмене.
Сложные углеводы есть в зерновых продуктах: гречке, рисе, пшене, ячмене.
Полезные жиры присутствуют в растительном и рыбьем жире.
Важно получать Омега-3 примерно три раза в неделю из рыбы без термической обработки.
Это может быть тартар ил карпаччо. Кроме того, можно принимать Омега-3 в капсулах.
Важно не забывать о спорте и заниматься не только весной. Физические упражнения помогают держать организм в тонусе, укрепляют роботу мышц.
А также нормализируют внутреннюю температуру тела, что помогает в борьбе с вирусами.
А также нормализируют внутреннюю температуру тела, что помогает в борьбе с вирусами.
Кроме того, занятие спортом улучшает кровообращение, оказывая положительное воздействие на работу мозга.
Заняться спортом — это не значит ходить на часовые тренировки в спортзал. Ты можешь начать с десятиминутной зарядки дома и со временем заметишь позитивные изменения.
Постоянный стресс и переутомление ослабляют наш иммунитет. Поэтому нужно стабилизировать режим сна. Оптимальное количество сна составляет 7–9 часов в сутки.
Постарайся меньше находиться в негативных ситуациях, избегать конфликтов и всего того, что портит тебе настроение.
Весной наступает авитаминоз, и многие люди бегут в аптеку за витаминами. Но хочется напомнить, что витамины нужно пить только после консультации с врачом.
Ведь передозировка витаминами может иметь серьёзные последствия.
— Витамины — важный пищевой фактор. Они необходимы человеку не из-за своей энергетической ценности, а из-за способности регулировать течение химических реакций в организме, — говорит Людмила Гончарова.
Также врач уверяет, что нужно принимать не только витамины D, C, а и другие. Их не менее 20.
Витамины все нужны каждый день в рационе. Без витаминов и минералов организм плохо функционирует и идет в заболевание или в развитие нескольких патологий.
Витамины все нужны каждый день в рационе. Без витаминов и минералов организм плохо функционирует и идет в заболевание или в развитие нескольких патологий.
Минеральные вещества не менее важны для нашего организма. Существует более 70 химических элементов в человеческом организме.
Они являются важными компонентами скелета, биологических жидкостей и способствуют передаче нервных импульсов.
Они являются важными компонентами скелета, биологических жидкостей и способствуют передаче нервных импульсов.
Помни, что заботиться о своем организме нужно всегда, а не только в конкретное время года. Это поможет тебе противостоять многим болезням и распространенному сейчас коронавирусу.
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