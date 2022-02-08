В ожидании весны? Как подготовить организм — рассказываем о витаминах, упражнениях и питании

Все мы ждем от весны чего-то невероятного. Пробуждение жизни, новые возможности, все цветёт и благоухает, кажется, что мир прекрасный.

Но не успеешь ты обрадоваться, как тут же начнешь вытирать сопли, бороться с болью в горле и противным кашлем.

Ведь весна — наиболее коварная для здоровья пора года.

За солнечным теплом прячутся холодные ветра, которые становятся причиной простуд.

Поэтому нам нужно как можно лучше укрепить свой организм к приходу весны, чтобы наслаждаться прогулками, а не лечиться.

Подготовка иммунитета происходит в несколько этапов.

Питание

В первую очередь нужно сбалансировать питание.

Об этом на своей страничке в Instagram рассказала иммунолог, диетолог и генетик Людмила Гончарова.

80% иммунной системы находится в кишечнике, поэтому питание играет фундаментальную роль!

— Важно чтобы оно было сбалансированным: от его качества зависит твое самочувствие, заряд сил и энергии, — говорит иммунолог.

По слова доктора, важно, чтобы организм каждый день получал белок, сложные углеводы, полезные жиры, витамины и минералы.

Наша иммунная система зависит, в первую очередь, от белковой пищи.

Её можно найти в нежирном мясе, рыбе, яйцах.

Сложные углеводы есть в зерновых продуктах: гречке, рисе, пшене, ячмене.

Полезные жиры присутствуют в растительном и рыбьем жире.

Важно получать Омега-3 примерно три раза в неделю из рыбы без термической обработки.

Это может быть тартар ил карпаччо. Кроме того, можно принимать Омега-3 в капсулах.

Физические упражнения

Важно не забывать о спорте и заниматься не только весной. Физические упражнения помогают держать организм в тонусе, укрепляют роботу мышц.

А также нормализируют внутреннюю температуру тела, что помогает в борьбе с вирусами.

Кроме того, занятие спортом улучшает кровообращение, оказывая положительное воздействие на работу мозга.

Заняться спортом — это не значит ходить на часовые тренировки в спортзал. Ты можешь начать с десятиминутной зарядки дома и со временем заметишь позитивные изменения.

Стресс

Постоянный стресс и переутомление ослабляют наш иммунитет. Поэтому нужно стабилизировать режим сна. Оптимальное количество сна составляет 7–9 часов в сутки.

Постарайся меньше находиться в негативных ситуациях, избегать конфликтов и всего того, что портит тебе настроение.

Витамины и минералы

Весной наступает авитаминоз, и многие люди бегут в аптеку за витаминами. Но хочется напомнить, что витамины нужно пить только после консультации с врачом.

Ведь передозировка витаминами может иметь серьёзные последствия.

— Витамины — важный пищевой фактор. Они необходимы человеку не из-за своей энергетической ценности, а из-за способности регулировать течение химических реакций в организме, — говорит Людмила Гончарова.

Также врач уверяет, что нужно принимать не только витамины D, C, а и другие. Их не менее 20.

Витамины все нужны каждый день в рационе. Без витаминов и минералов организм плохо функционирует и идет в заболевание или в развитие нескольких патологий.

Минеральные вещества не менее важны для нашего организма. Существует более 70 химических элементов в человеческом организме.

Они являются важными компонентами скелета, биологических жидкостей и способствуют передаче нервных импульсов.

Помни, что заботиться о своем организме нужно всегда, а не только в конкретное время года. Это поможет тебе противостоять многим болезням и распространенному сейчас коронавирусу.

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