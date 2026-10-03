О чем может свидетельствовать запах пупка: ученые обнаружили связь с болезнью Паркинсона

Пупок представляет собой естественный резервуар для сбора отмерших клеток кожи, жира и пота, а также бактерий. Все это вместе образует характерный запах, который может свидетельствовать об общем состоянии здоровья.

К таким выводам недавно пришли ученые, передает издание Science Alert.

О чем может свидетельствовать запах пупка

Взятые из пупка образцы отличаются у здоровых людей и больных Паркинсоном, COVID-19 и легкими когнитивными нарушениями.

В исследовании приняли участие только 24 участника, однако даже такое количество позволило предварительно выявить новый неинвазивный инструмент диагностики.

– Тело выделяет определенные запахи от кожного жира или пота, которые служат ранними диагностическими предупредительными признаками, – отмечают специалисты.

Запах нашего пота, дыхания или мочи может изменить как пища, так и некоторые медицинские препараты. Болезни также могут повлиять на изменение запаха тела. Особенно поразительным примером является болезнь Паркинсона.

Сообщается, что женщина Джой Милн обнаружила, что может чувствовать запах этого заболевания. Она почувствовала странный мускусный запах у мужа задолго до того, как ему диагностировали болезнь Паркинсона.

У каждого участника исследования в течение 10 секунд с помощью стерильного тампона брали мазок из носа, вокруг ушной раковины и из пупка. Для исследования образцов был использован лазерный фотоакустический спектрометр.

Летучие органические соединения из тампона поглотили инфракрасный лазерный свет, а поглощенная энергия нагрела окружающий газ, заставляя его расширяться. Различные молекулы сильнее поглощали инфракрасный свет на разных длинах волн. Это сгенерировало крохотные волны давления, которые посредством звука уловил чувствительный детектор.

Исследователям удалось создать спектральный отпечаток коктейля химических веществ, выделявшихся из каждого тампона с образцами. Затем они проанализировали полученные данные и отследили закономерности в этих отпечатках у людей с одинаковым заболеванием.

Однако из-за небольшого количества участников исследователи затруднились определить, какая часть исследуемых образцов имела связь с болезнью, а какая — с возрастом участников. Поэтому в будущем нужны более масштабные исследования уже с использованием групп, подобранных по возрасту.

Ранее мы писали о том, что количество случаев болезни Паркинсона растет рекордными темпами.

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