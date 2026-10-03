Стиль жизни Здоровье и красота

О чем может свидетельствовать запах пупка: ученые обнаружили связь с болезнью Паркинсона

Марина Слизовская, редактор сайта 03 октября 2026, 16:00 2 мин.
запах пупка
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь