Стиль жизни Садоводство и огород

Когда выкапывать каллы: удачные сроки и советы, чтобы сохранить луковицы

Богдана Макалюк, журналист сайта 07 октября 2025, 11:30 2 мин.
когда выкапывать калы
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь