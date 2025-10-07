Когда выкапывать каллы: удачные сроки и советы, чтобы сохранить луковицы

Осенью нужно убирать клумбу и готовить растения к зиме. Люди, имеющие на клумбе каллы, ищут, как ухаживать за ними осенью. Также часто ищут, когда выкапывать каллы осенью и как правильно их хранить.

Каллы — прекрасные цветы, жаль, если они пропадут из-за неправильного ухода. Поэтому читай в материале, когда выкапывай каллы осенью.

Когда выкапывать каллы осенью

Выкапывать луковицы каллы из земли нужно до наступления осенних заморозков и дождей. Если не сделать это вовремя, цветы испортятся и погибнут. Оптимальным моментом для выкапывания цветов является сентябрь-октябрь. Трудно сказать точно, ведь нужно ориентироваться на погоду.

Но когда выкапывать каллы, тебе подскажет листья цветка. Если оно начало желтеть и увядать, значит, нужно выкапывать растение, даже если на улице еще тепло и сухо.

Выкапывать каллы нужно в сухой день, из влажной тяжелой почвы будет труднее вытащить клубни.

Как выкапывать каллы осенью

Чтобы вырыть каллы, нужно отступить около 20 см от основания растения и окопать его со всех сторон. Делай это аккуратно, чтобы не повредить луковицы и корни. Далее нужно подкопать земляной ком с корнями снизу и достать луковицы каллы вместе с почвой.

Но учти, что не нужно тянуть цветок за стебли.

Как хранить каллы зимой

После того как ты выкопал (-а) луковицы каллы, надо засунуть земляной ком вместе с луковицами в пакет. Положить каллы в теплое место под навесом и оставить их там не менее чем на 10-14 дней, пока листья полностью не пожелтеют и не начнут усыхать. Это даст луковицам созреть.

Когда стебли и листья полностью высохнут, надо достать луковицы из земляного кома и полностью срезать увядшую ботву.

Далее клубни лучше промыть в растворе марганцовки и хорошо высушить. Каждую луковицу нужно завернуть в бумагу. Каллы сложить в коробку или контейнер. Хранить луковицы цветов каллы в сухом темном помещении с температурой от 4-10°C.

Иногда каллы нужно осматривать. Если на них появятся подгнившие участки, их надо срезать острым ножом и обрабатывать зеленкой. Затем снова завернуть луковицу в бумагу и вернуть на место.

Чтобы весной клумба снова была яркой, нужно правильно ухаживать за цветами осенью. Ранее мы рассказывали, когда выкапывали гладиолусы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!