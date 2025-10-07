Коли викопувати кали: вдалі терміни та поради, щоб зберегти цибулини

Восени треба прибирати клумбу та готувати рослини до зимівлі. Люди, які мають на клумбі кали, шукають, як доглядати за ними восени. Також часто шукають, коли викопувати кали восени та як правильно їх зберігати.

Кали — прекрасні квіти, шкода, якщо вони пропадуть через неправильний догляд. Тому читай у матеріалі, коли викопувати кали восени.

Коли викопувати кали восени

Викопувати цибулини кали з землі треба до настання осінніх заморозків та дощів. Якщо не зробити цього вчасно, то квіти зіпсуються та загинуть. Оптимальним моментом для викопування квітів є вересень-жовтень. Складно сказати точно, адже треба орієнтуватися на погоду.

Але, коли викопувати кали, тобі підкаже листя квітки. Якщо воно почало жовтіти й в’янути, значить, треба викопувати рослину, навіть якщо на вулиці ще тепло і сухо.

Викопувати кали треба у сухий день, з вологого важкого ґрунту буде важче витягти бульби.

Як викопувати кали восени

Щоб викопати кали, треба відступити близько 20 см від основи рослини та обкопати її з усіх боків. Роби це акуратно, щоб не пошкодити цибулини та корені. Далі треба підкопати земляну грудку з корінням знизу і дістати цибулини кали разом із ґрунтом.

Але врахуй, що не треба тягнути квітку за стебла.

Як зберігати кали взимку

Після того як ти викопав (-ла) цибулини кали, треба засунути земляну грудку разом з цибулинами в пакет. Покласти кали в тепле місце під навісом та залиши їх там не менше ніж на 10-14 днів, поки листя повністю не пожовкне і не почне всихати. Це дасть цибулинам дозріти.

Коли стебла і листя повністю висохнуть, треба дістати цибулини із земляної грудки та повністю зрізати зів’яле бадилля.

Далі бульби краще промити в розчині марганцівки й добре висушити. Кожну цибулину треба обернути в папір. Кали скласти в коробку або контейнер. Зберігати цибулини квітів кали у сухому темному приміщенні з температурою від 4-10°C.

Час від часу кал треба оглядати. Якщо на них з’являться ділянки, що підгнили, їх треба зрізати гострим ножем і обробляти зеленкою. Потім знову загорнути цибулину в папір і повернути на місце.

Щоб навесні клумба знову була яскравою, треба правильно доглядати за квітами восени. Раніше ми розповідали, коли викопувати гладіолуси.

