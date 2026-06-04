Де знаходиться парк Горького в Одесі та чим цікава його нова назва

В Одесі один із найзатишніших та найулюбленіших куточків міста змінив свій паспорт — тепер замість імені пролетарського письменника парк носить ім’я світового класика гумору та пригод.
Якщо ти досі шукаєш в мережі, як зараз називається парк Горького в Одесі, то маємо для вас свіжі новини: відтепер це Парк культури та відпочинку імені Марка Твена. Цю назву обрали не випадково — за неї проголосували самі одесити під час електронного опитування.
Таким чином місто вшанувало пам’ять американського письменника, який відвідав Одесу у 1867 році та був настільки вражений, що присвятив їй яскраві рядки у своїх творах.
Від стрільбища до дендропарку: історія створення
Історія цієї локації набагато глибша, ніж здається на перший погляд. Мало хто знає, на місці парку, раніше було пустище — так зване Стрільбищне поле.
Закладка зеленої зони почалася ще у 1961 році, а саме будівництво тривало понад десять років. Урочисте відкриття відбулося в жовтні 1973 року, проте офіційний статус об’єкта було затверджено лише у 1977-му.
Справжньою легендою 80-х років став літак Ту-104, встановлений посеред алеї. У його фюзеляжі облаштували унікальне дитяче кафе та кінотеатр, які проіснували понад десять років. Попри те, що літак згорів у 90-х, він назавжди залишився у пам’яті поколінь як головний символ парку.
Парк Горького в Одесі: де шукати оновлену локацію
За офіційними документами про перейменування, об’єкт розташований у Київському районі. Це унікальна для міста зона відпочинку, адже це єдиний парк, який повністю має огорожу по всьому периметру.
Якщо тобі потрібна точна адреса парку Горького, то орієнтуйтеся на вулицю Євгена Танцюри, 17 (колишня Терешкової). Сама ж територія знаходиться на розі вулиць Академіка Глушка та Іцхака Рабіна.
Що цікавого пропонує Парк Горького
Парк Марка Твена — це не просто зелена зона, а справжній дендропарк під відкритим небом. Тут висаджено понад 6 тисяч дерев, серед яких можна зустріти розкішні блакитні ялини, кримські сосни та вікові дуби.
А ландшафт доповнюють 5 тисяч декоративних кущів — від жасмину до бузку.
Якщо тебе цікавить, де в парку знаходиться епіцентр розваг, то прямуй до центральної частини. Там на на тебе чекають:
- Величний фонтан із комп’ютерним управлінням;
- Сучасні мотузкові парки та спортивні майданчики для активного відпочинку;
- Легендарні дитячі електромобілі, на яких каталося не одне покоління одеситів;
- Величезний льодовий каток, що стає головною точкою притягання взимку.
Окремої уваги заслуговують історичні цікавинки. Багато хто досі пам’ятає, де знаходиться парк горького в одесі саме через легендарний літак Ту-104.
У 80-х роках у ньому працювало унікальне дитяче кафе та кінотеатр. Хоча літака вже давно немає, парк зберіг свою магію і сьогодні став ще більш комфортним: з’явилися зони для вигулу собак, нові кафе та дерев’яні скульптури казкових героїв.
Тож, занотовуй парк Горького нова назва — парк імені Марка Твена. Це чудове місце, де європейський затишок поєднується з багатою історією Одеси.
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