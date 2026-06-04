В Одесі один із найзатишніших та найулюбленіших куточків міста змінив свій паспорт — тепер замість імені пролетарського письменника парк носить ім’я світового класика гумору та пригод.

Якщо ти досі шукаєш в мережі, як зараз називається парк Горького в Одесі, то маємо для вас свіжі новини: відтепер це Парк культури та відпочинку імені Марка Твена. Цю назву обрали не випадково — за неї проголосували самі одесити під час електронного опитування.

Таким чином місто вшанувало пам’ять американського письменника, який відвідав Одесу у 1867 році та був настільки вражений, що присвятив їй яскраві рядки у своїх творах.

Від стрільбища до дендропарку: історія створення

Історія цієї локації набагато глибша, ніж здається на перший погляд. Мало хто знає, на місці парку, раніше було пустище — так зване Стрільбищне поле.

Закладка зеленої зони почалася ще у 1961 році, а саме будівництво тривало понад десять років. Урочисте відкриття відбулося в жовтні 1973 року, проте офіційний статус об’єкта було затверджено лише у 1977-му.

Справжньою легендою 80-х років став літак Ту-104, встановлений посеред алеї. У його фюзеляжі облаштували унікальне дитяче кафе та кінотеатр, які проіснували понад десять років. Попри те, що літак згорів у 90-х, він назавжди залишився у пам’яті поколінь як головний символ парку.

Парк Горького в Одесі: де шукати оновлену локацію

За офіційними документами про перейменування, об’єкт розташований у Київському районі. Це унікальна для міста зона відпочинку, адже це єдиний парк, який повністю має огорожу по всьому периметру.

Де знаходиться парк Горького в Одесі та чим цікава його нова назва / 3 Фотографії

Якщо тобі потрібна точна адреса парку Горького, то орієнтуйтеся на вулицю Євгена Танцюри, 17 (колишня Терешкової). Сама ж територія знаходиться на розі вулиць Академіка Глушка та Іцхака Рабіна.

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Що цікавого пропонує Парк Горького

Парк Марка Твена — це не просто зелена зона, а справжній дендропарк під відкритим небом. Тут висаджено понад 6 тисяч дерев, серед яких можна зустріти розкішні блакитні ялини, кримські сосни та вікові дуби.

А ландшафт доповнюють 5 тисяч декоративних кущів — від жасмину до бузку.

Якщо тебе цікавить, де в парку знаходиться епіцентр розваг, то прямуй до центральної частини. Там на на тебе чекають:

Величний фонтан із комп’ютерним управлінням;

Сучасні мотузкові парки та спортивні майданчики для активного відпочинку;

Легендарні дитячі електромобілі, на яких каталося не одне покоління одеситів;

Величезний льодовий каток, що стає головною точкою притягання взимку.

Окремої уваги заслуговують історичні цікавинки. Багато хто досі пам’ятає, де знаходиться парк горького в одесі саме через легендарний літак Ту-104.

У 80-х роках у ньому працювало унікальне дитяче кафе та кінотеатр. Хоча літака вже давно немає, парк зберіг свою магію і сьогодні став ще більш комфортним: з’явилися зони для вигулу собак, нові кафе та дерев’яні скульптури казкових героїв.

Тож, занотовуй парк Горького нова назва — парк імені Марка Твена. Це чудове місце, де європейський затишок поєднується з багатою історією Одеси.

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