Сприятливі дні для стрижки у серпні 2026: коли краще оновити зачіску

Якщо ти ретельно дбаєш про красоту та здоров’я свого волосся, то окрім стандартних процедур догляду допоміжним буде ще й місячний календар. Не кожен день підходить для стрижки або інших маніпуляцій з волоссям, тому краще знати які ж дні є сприятливими для цього.

Як фази Місяця в серпні 2026 впливають на стрижку волосся

Завдяки місячному календарю можна обрати, у який день краще стригти, фарбувати, доглядати або взагалі не чіпати волосся. Бо певна фаза Місяця має свій характерний вплив на організм, включно із нашим волоссям.

Зростальний Місяць (13.08 по 27.08)

Ця фаза Місяцю — чудовий період для різних послідовних починань. Зокрема, можна експериментувати із різними зачісками, кольорами та процедурами — зараз це буде доречно.

У період зростального Місяцю ти можеш:

підстригтися і твоє волосся ростиме швидше

пофарбуватися, бо колір вийде насиченим

зробити відновлювальні процедури — все піде на користь

спробувати нову зачіску

Повня (28.08)

Повний Місяць — не найкращий час для експериментів із волоссям та несподіваних рішень. Тому під час повні краще віддати перевагу знайомим процедурам та незначному оновленню зачіски.

Спадний Місяць (з 1.08 по 11.08 та з 29.08 по 31.08)

Під час цієї фази треба бути обережною з підрізанням волосся, бо воно ростиме повільніше. Краще обмежитися лише підстриганням кінчиків.

Добре у ці дні Місяця проходитиме лікування та відновлення пошкоджених локонів, щоб зміцнити й оздоровити їх.

Сприятливі дні для стрижки у серпні 2026

Найвдалішими днями для стрижки волосся у серпні 2026 року вважаються: 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21 числа.

У ці дати можна приділити час системному оздоровленню волосся, фарбуванню та спробувати нові салонні процедури.

Несприятливі дні для стрижки у серпні 2026

Краще не планувати стрижку на наступні дати: 6, 25, 26, 27 серпня.

Якщо є можливість перенести візит до перукаря, то краще так і зроби, щоб потім не довелося жалкувати.

Що можна зробити у несприятливий період: замість агресивного догляду, обрати безпечні процедури, нанести маску, використати натуральні олії, підібрати м’який щоденний догляд на цей період.

Раніше ми розповідали про пересадку волосся: як правильно підготуватися та чого очікувати після процедури.

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