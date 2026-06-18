Сприятливі дні для стрижки у липні 2026 року: коли оновлювати зачіску за місячним календарем

Багато людей планують стрижку, зазираючи у місячний календар, бо вважається, що фази Місяця можуть впливати на швидкість росту волосся, його міцність та зовнішній вигляд.

Які дні сприятливі для стрижки, а які краще використати для відновлювальних процедур — у матеріалі.

Як фази Місяця у липні 2026 року впливають на стрижку волосся

Якщо хочеш покращити стан локонів або вдало оновити зачіску, варто враховувати місячні цикли.

Зростаючий Місяць (з 15.07 по 28.07)

Зростаючий Місяць вважається найкращим періодом для похода до перукаря, якщо ти хочеш, щоб волосся швидше росло. Також цей час сприятливий для експериментів із зачіскою та зміни іміджу.

У цей період рекомендують:

стригтися для прискорення росту;

фарбувати локони;

робити живильні та відновлювальні процедури;

змінювати зачіску або довжину волосся.

Повня (29.07)

Повня — день сильних емоцій та росту енергетики. Дехто вважає, що стрижка у цей день допомагає позбутися накопиченого негативу та почати новий етап.

Водночас кардинальні зміни зовнішності краще добре обдумати. Для більшості людей підійде легке оновлення зачіски або доглядові процедури.

Спадний Місяць (з 1.07 по 13.07 та з 30.07 по 31.07)

На спадному Місяці волосся росте повільніше, зате довше зберігає форму. Це хороший час для коротких стрижок та лікувальних процедур.

Сприятливі процедури:

лікування та відновлення локонів;

підстригання посічених кінчиків;

процедури проти ламкості;

зміцнення коренів волосся.

Молодик (14.07)

Молодик традиційно вважають не найкращим днем для стрижки. У цей період краще уникати радикальних змін зовнішності та дати організму перепочити.

Натомість можна:

зробити маску;

провести масаж шкіри голови;

доглядати за локонами за допомогою олій;

спланувати майбутні зміни зачіски.

Сприятливі дні для стрижки у липні 2026 року

Найвдалішими днями для стрижки волосся у липні 2026 року вважаються: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 та 28 липня.

У ці дати можна:

оновлювати зачіску;

стригти кінчики;

фарбуватися;

проводити різні процедури;

експериментувати з образом.

Особливо вдалим періодом для тих, хто хоче швидко відростити волосся, стане друга половина місяця — після молодика.

Несприятливі дні для стрижки у липні 2026 року

Стрижку рекомендують перенести на інший день, якщо вона запланована на 1, 2, 14, 29, 30 та 31 липня.

Замість походу до перукаря можна приділити час догляду:

зробити зволожувальну або живильну маску;

використати відновлювальні сироватки;

провести масаж голови для покращення кровообігу;

зміцнити волосся натуральними оліями;

оновити засоби для щоденного догляду.

Такі процедури допоможуть підтримати здоров’я та красу волосся навіть у несприятливі для стрижки дні.

А в іншому нашому матеріалі ми писали про модні стрижки 2026 — переглянь фото і обери ідею для себе.

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