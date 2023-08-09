Виросте в животі баштан? Чи можна їсти кісточки кавуна: пояснює лікарка

Багатьох у дитинстві батьки лякали тим, що з’ївши насіння кавуна в животі може вирости новий баштан. Однак усе частіше лікарі продовжують говорити про користь кісточок ягоди для організму. Чи можна їсти кісточки кавуна — читай в матеріалі.

Чи можна їсти кавун із кісточками: як це впливає на здоров’я

За словами лікарки-ендокринолога Марини Польової, кавун корисний завдяки своїм рослинній клітковині, аскорбіновій кислоті, пектину, вітамінам А, групи B, залізу та магнію.

Завдяки цьому можна легко вивести зайву рідину з організму, очистити все від токсинів та активізувати обмінні процеси.

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Цікаво, що користь міститься не тільки в м’якоті, а й в насінні.

За словами лікарки, в кавуні є доволі багато магнію, білку і легкозасвоюваного жиру. Часто кісточки їдять разом із м’якушем, це робити можна.

Також рекомендують додавати кісточки в різноманітні салати в сушеному вигляді та розтертим до порошку. У такому разі кісточки стануть корисною харчовою добавкою до різних страв.

Що буде, якщо з’їсти кісточку від кавуна

Через те, що кісточки плоду корисні, а не шкідливі, кісточки впливатимуть позитивно на організм. Однак важливо розуміти, що є категорія людей, яким заборонене не тільки насіння кавуна, а й сам плід.

Наприклад, людям із запальними захворюваннями нирок, сечокам’яною хворобою, набряками. Такій категорії краще відмовитися від вживання кавуна.

Чи можна їсти кавун із кісточками: поживна цінність

За словами лікарки, поживна цінність та глікемічний індекс кавуна (100 г) містить:

40 калорій;

0,7 г білків;

0,2 г жирів;

8,8 г вуглеводів.

У кавуні також міститься високий глікемічний індекс 72. Це важливо враховувати при діабеті. Це показує, наскільки швидко будь-яка їжа, що містить вуглеводи, може підвищити рівень цукру в крові. Адже, наприклад, людям з діабетом краще вживати кавун в помірній кількості (не переїдати).

Як правильно обрати кавун

Звертай увагу на час природного дозрівання кавунів. Так ти обереш продукт, у якому менше нітратів. Бери ягоду із підсохлим хвостиком, контрастними та чіткими смужками, плямою жовтого кольору на боці. Оминай кавуни з тріщинами та надрізами. Не купуй кавуни біля дороги, адже вони вбирають багато токсичних речовин з вихлопних газів.

Ще одна баштанська культура, яку ми обожнюємо влітку — диня. Її також можна зберегти на зиму. Раніше ми розповідали, як зробити варення з дині.

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