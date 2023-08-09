Виросте в животі баштан? Чи можна їсти кісточки кавуна: пояснює лікарка

Багатьох у дитинстві батьки лякали тим, що з’ївши насіння кавуна в животі може вирости новий баштан. Однак усе частіше лікарі продовжують говорити про користь кісточок ягоди для організму. Чи можна їсти кісточки кавуна — читай в матеріалі.
За словами лікарки-ендокринолога Марини Польової, кавун корисний завдяки своїм рослинній клітковині, аскорбіновій кислоті, пектину, вітамінам А, групи B, залізу та магнію.
Завдяки цьому можна легко вивести зайву рідину з організму, очистити все від токсинів та активізувати обмінні процеси.
Цікаво, що користь міститься не тільки в м’якоті, а й в насінні.
Цікаво, що користь міститься не тільки в м’якоті, а й в насінні.
За словами лікарки, в кавуні є доволі багато магнію, білку і легкозасвоюваного жиру. Часто кісточки їдять разом із м’якушем, це робити можна.
Також рекомендують додавати кісточки в різноманітні салати в сушеному вигляді та розтертим до порошку. У такому разі кісточки стануть корисною харчовою добавкою до різних страв.
Через те, що кісточки плоду корисні, а не шкідливі, кісточки впливатимуть позитивно на організм. Однак важливо розуміти, що є категорія людей, яким заборонене не тільки насіння кавуна, а й сам плід.
Наприклад, людям із запальними захворюваннями нирок, сечокам’яною хворобою, набряками. Такій категорії краще відмовитися від вживання кавуна.
За словами лікарки, поживна цінність та глікемічний індекс кавуна (100 г) містить:
У кавуні також міститься високий глікемічний індекс 72. Це важливо враховувати при діабеті. Це показує, наскільки швидко будь-яка їжа, що містить вуглеводи, може підвищити рівень цукру в крові. Адже, наприклад, людям з діабетом краще вживати кавун в помірній кількості (не переїдати).
Ще одна баштанська культура, яку ми обожнюємо влітку — диня. Її також можна зберегти на зиму. Раніше ми розповідали, як зробити варення з дині.
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