Як зробити дідуха своїми руками: покрокова інструкція для давньої традиції

У наших пращурів невіддільною частиною різдвяного святкування був дідух на столі. Це сніп пшениці, який обов’язково мав бути у хаті, адже символізував добробут та щастя. Багато хто хоче відтворювати українські традиції, тому шукають, як зробити дідуха своїми руками.

Насамперед треба знати, з яких матеріалів роблять дідух. Для цього найчастіше беруть пшеницю та солому, але можна взяти й інші злакові.

Читай у матеріалі, як створити оберіг-дідух своїми руками на Різдво та що для цього потрібно.

Що символізує дідух

Раніше вірили, що дідух є вмістилищем для зимівлі духів предків. Цей сніп був символом опікуна господарства та покровителя гарного врожаю. Для виготовлення дідуха брали перший чи останній сніп врожаю.

Збіжжя могли використовувати різне, залежно від регіону та врожаю. Дідух має й інші назви, наприклад Коляда, Корочун або Колядник. Варто зазначити, що зараз роблять дуже красиві та пишні дідухи, раніше вони були скромніші та менш прикрашені.

Традиційно дідух заносили до хати на Святвечір. Але вносили у різні дні, залежно від регіону: десь уже на третій день різдвяних свят, а десь — після їх завершення. Важливо було не викидати дідух, а вимолочувати, сіяти або ж згодовувати птахам.

Як зробити дідуха своїми руками

Що потрібно для виготовлення дідуха:

ножиці;

лляна мотузка;

китиці вівса;

китиці жита;

атласна стрічка.

Як зробити дідуха: покрокова інструкція

Спершу треба зв’язати китиці з колосків. Для цього треба 7 колосків зв’язати разом. Таких китичок можна зробити 12. Чим більше китичок, тим пишніше буде дідух. Далі треба зібрати верхівку дідуха. Кілька китичок зв’язати разом. Потім згори до низу робити шари із китичок. Так можна зробити три-чотири шари по принципу сходинок. Коли всі китиці прив’язані, треба дідух гарно обмотати ниткою Перевернути догори ногами і китички у шарах вигнути, щоб дідух був пишнішим. Не варто лякатися хрусту колосків, це нормально. Підрізати усі колоски під одну довжину, щоб ніжка дідуха була гарною. Далі треба прикрасити дідух, стрічку можна перемотати атласною стрічкою. Додати сухоцвіти та макові голівки.

Як зробити дідуха своїми руками: ідеї

Детальніше про Різдво та історію найпопулярнішого у світі свята ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

