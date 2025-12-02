Різдво Христове 2025: чому в Україні його відзначають 25 грудня і які давні традиції свята

З 2023 року Різдво в Україні офіційно відзначають 25 грудня — саме ця дата відповідає Новоюліанському календарю, який є астрономічно точнішим.

Тож як святкують Різдво і чому відбулися зміни в календарі — читай у матеріалі.

Коли святкуємо Різдво 2025

Раніше православні віряни України святкували Різдво 7 січня. Це дата за старим юліанським календарем, який нині відстає від Новоюліанського та григоріанського (яким користуються греко-католики України) на 13 днів.

Чому дата святкування Різдва 25 грудня є правильною? Тому що в цей період починається збільшення світового дня — ненабагато, на одну хвилину, але це символічно: світ перемагає темряву.

Саме в цьому основний зміст свята, адже Різдво — це день земного народження Ісуса Христа у Вифлеємі, момент, коли у світ, сповнений темряви, приходить “Сонце правди” — як називають Ісуса у молитвах.

Проте зміст святкування і 7 січня лишається тим самим — важлива не стільки дата, скільки її духовне наповнення.

Різдво в Україні 2025 — як до нього готуються

До свята віряни готуються заздалегідь: за сорок днів починають дотримуватися посту. Він вважається одним із найважливіших і найдовших.

Різдвяний піст — дуже суворий. Завдяки посту люди очищаються від усього лихого перед Різдвом. У піст можна їсти різноманітні фрукти, овочі, каші, гриби, та іноді — рибні страви. Однак всі страви тваринного походження вживати не можна (м’ясо, сир та навіть яйця).

Напередодні Різдва, 24 грудня, в Україні святкують Святвечір. Це теж важливе свято.

Для нього господині готують на вечерю дванадцять страв без м’яса та молочних продуктів. Вони символізують кількість апостолів.

Старовинні звичаї на Різдво в Україні 2025

Українські традиції роблять Різдво теплішим і ближчим до кожного. Здавна на Святвечір у центр столу ставили кутю — страву з пшениці, меду й маку, яка символізує пам’ять про предків і єдність родини, і є побажанням добробуту на новий рік.

На стіл або на почесному місці під іконами встановлювали дідух — пишний сніп пшениці, що уособлює мир, добробут, зв’язок із предками й сам дух домашнього вогнища.

Інколи замість дідуха під столи українці ставили мішок із сіном або соломою. У різдвяний вечір дідусі та бабусі заводили під стіл кіз та кликали онуків. Після цього кидали дрібні монети, щоб діти їх ловили, а кози — вечеряли сіном. Такий звичай, вважалося, мав принести в будинок багато світла та добра.

Якщо у домі нещодавно помер член сім’ї, на стіл обов’язково ставлили ще одну, додаткову тарілку. Вона — для померлого, щоб той зміг теж поласувати разом із сім’єю.

У Святвечір діти зазвичай навідували своїх хрещених, дідусів, бабусь — несли їм частування. Залежно від місцевої традиції це міг бути горщик куті, калач чи інші святкові гостинці.

Традиції на українське Різдво

Одним із головних різдвяних обрядів завжди були колядки. В Україні їх починали співати уже надвечір — напередодні самого свята.

Діти й дорослі ходили від хати до хати з великою різдвяною зіркою, сповіщали добру новину про народження Христа. Господарі дякували їм ласощами чи дрібними монетками, бо вважається, що колядники приносять у дім удачу та благословення на весь наступний рік.

Також на Різдво з давніх-давен ворожили. Саме у ніч на Різдво, вважалося, що можна легко побачити майбутнє. Багато дівчат гадали в цей день на свою долю та заміжжя, дізнавалися про майбутнього нареченого. Також раніше вважали, що сни, які приходили до людей на Різдво, — пророчі.

Однак не всі у це вірили. Адже народження Христа — церковне свято, а церква не підтримує ворожіння та гадання, бо це суперечить основам християнства.

Коли наставав ранок, сусіди зазвичай починали вітатися словами: Христос народився! — Славімо Його. Крім цього на Різдво православні ходили у храм на ранкову молитву. А потім родиною збиралися за святковим столом, на якому вже є і м’ясні, і молочні страви.

Коли сідають за стіл на Різдво

За традиціями, сідати за стіл на Різдво можна лише після сходження на небі першої зірки. Зірка символізує народження Ісуса Христа.

Першим гостем у хаті має бути чоловік — це на щастя в майбутньому році.

До того, як родина сяде за стіл, вдома мають бути закінчені всі роботи — прибирання, готування тощо. Після цього голова родини повинен прочитати молитву, тільки тоді можна їсти. Починати різдвяну трапезу потрібно з куті.

Починати їсти можна лише з появою першої зірки на небі, однак дітям можна давати їжу і раніше.

За святковий стіл не сідають у старому чи чорному одязі.

Що не можна робити на Різдво

Вважається, що свято таємничим чином визначає нашу долю на майбутнє, а дотримування певних правил та заборон гарантує успіх та удачу. Заборони на Різдво мають сакральний зміст: вони допомагають зосередитися на святі та його значенні, відкинути все буденне, старе, торішнє.

На Різдво не радять вдягати старий одяг.

Не дозволяється працювати, прибирати оселю та виносити з неї сміття.

В цей день не можна сваритися, адже агресивний настрій лишиться в родині протягом року.

Детальніше про прикмети та заборони на Різдво — читай у нашому іншому матеріалі.

