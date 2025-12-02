Стиль життя Свята

Різдво Христове 2025: чому в Україні його відзначають 25 грудня і які давні традиції свята

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Грудня 2025, 14:07 5 хв.
коли в україні різдво 2025
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь