Помірне споживання свіжозавареного зеленого чаю сприяє довголіттю — дослідження

Міжнародна група науковців провела масштабний аналіз експериментальних і клінічних досліджень, результати якого опублікували у наукових виданнях ScienceDaily та Beverage Plant Research.

Дослідження довело, що регулярне вживання традиційного чаю здатне суттєво знизити ризик загальної смертності, а також стати ефективним інструментом у профілактиці серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, ожиріння, вікових змін головного мозку та деяких видів онкології.

Катехіни зеленого чаю допомагають літнім людям зберігати м’язову масу — вчені

Своїми унікальними терапевтичними, протизапальними та антимікробними властивостями цей популярний напій, виготовлений із листя рослини Camellia sinensis, завдячує високому вмісту природних поліфенолів, зокрема катехінів.

Водночас потенційна користь для здоров’я та довголіття критично залежить від сорту, форми випуску та безпосереднього способу споживання чаю.

Наразі найбільша кількість науково підтверджених даних стосується саме зеленого чаю, який демонструє найкращі результати у:

покращенні обміну речовин,

зниженні артеріального тиску

та нормалізації рівня холестерину.

Поряд із очевидними перевагами для захисту когнітивних функцій та кращого збереження м’язової маси, сили й фізичної активності у літніх людей, дослідники виявили серйозні ризики, пов’язані із сучасними трендами споживання цього напою.

Категоричне застереження вчених стосується популярної комерційної продукції — бутильованого холодного чаю та бабл-ті.

Такі готові напої зазвичай перенасичені цукром, штучними підсолоджувачами, ароматизаторами та консервантами, які повністю нівелюють будь-які корисні властивості рослинної сировини.

Крім того, під приціл критики потрапили концентровані екстракти зеленого чаю, які масово продаються як біологічно активні добавки для швидкого схуднення. Науковці з’ясували, що надмірна концентрація потужного антиоксиданту EGCG у таких капсулах може призвести до токсичного ураження печінки.

Окрему увагу вчені приділили екологічній чистоті та культурі заварювання.

У звичайних дозах чай є абсолютно безпечним, проте при тривалому та надмірному споживанні в організмі можуть накопичуватися залишки пестицидів і важких металів.

Справжнім технологічним викликом сьогодення визнали пластикові чайні пакетики: при зануренні у киплячу воду лише один такий пакетик здатний виділити понад 109 мікропластикових частинок, що становить потенційну небезпеку для клітин людини.

Також міцний чай здатний дещо погіршувати біодоступність та засвоєння негемового заліза і кальцію, що важливо враховувати вегетаріанцям, веганам та людям із особливими дієтичними потребами.

Раніше ми розповідали, яка користь та шкода є від чаю з бергамотом — читай в матеріалі подробиці улюбленця мільйонів Earl Grey.

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