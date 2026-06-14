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Помірне споживання свіжозавареного зеленого чаю сприяє довголіттю — дослідження

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 14 Червня 2026, 12:00 3 хв.
чай допомогає продовжити життя
Фото Pexels

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