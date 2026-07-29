Я тебе відшукаю: скільки серій, хто зіграв головні ролі та чи буде 2 сезон

Цього літа стримінгова платформа Netflix підірвала рейтинги новою екранізацією. Кримінальний мінісеріал Я тебе відшукаю став найуспішнішим телевізійним дебютом 2026 року, зібравши 24 мільйони переглядів лише за перші чотири дні після прем’єри.

Проєкт миттєво очолив глобальні чарти та став одним із найобговорюваніших релізів Netflix. Тож розповідаємо, скільки серій у серіалі Я тебе відшукаю, про що він та чи планують автори другий сезон.

Скільки серій у серіалі Я тебе відшукаю

Шоу є екранізацією однойменного бестселера Гарлана Кобена, випущеного у 2023 році. Це детективний трилер із закрученим сюжетом. Головний герой — колишній професор права Девід Берроуз, роль якого виконав зірка Аватара Сем Вортінгтон. Чоловік відбуває довічне ув’язнення після того, як його несправедливо засудили за вбивство власного сина, яке сталося п’ять років тому.

Увесь цей час Девід наполягав на своїй невинуватості. Але все змінюється, коли його колишня невістка приносить шокуючі докази: дитина може бути живою. Зіткнувшись із масштабною мережею обману, головний герой наважується на відчайдушну втечу з в’язниці, щоб знайти сина і докопатися до правди.

Тож цей класичний мінісеріал складається з 8 серій. Тривалість кожного епізоду становить від 35 до 47 хвилин, тому всю історію можна переглянути за кілька вечорів.

Окрім Сема Вортінгтона, творці зібрали сильний акторський склад. Головні ролі також виконали:

Брітт Лоуер — Рейчел Міллз, журналістка та колишня невістка Девіда;

Майло Вентімілья— Гейден Пейн, близький друг Рейчел;

Ерін Річардс — дитяча хірургиня Шеріл Дрізон, колишня дружина Девіда;

Медлін Стоу — Ґертруда Пейн, багата спадкоємиця з власними таємницями.

Шоуранером проєкту став Роберт Галл, а автор роману Гарлан Кобен виступив виконавчим продюсером. Це вже не перша його співпраця з Netflix — стримінгова платформа випустила понад десяток екранізацій творів письменника.

Чи буде 2 сезон серіалу Я тебе відшукаю

Прем’єра серіалу відбулася 18 червня 2026 року. Попри шалену популярність серед глядачів, критики зустріли новинку стриманіше: на Rotten Tomatoes вона отримала 65% схвальних відгуків, а на Metacritic — 55 балів зі 100 можливих.

Після фіналу стало відомо, що другий сезон Я тебе відшукаю не планується. Проєкт від самого початку створювався як завершений мінісеріал. Він повністю екранізує однойменний роман Гарлана Кобена, тому всі сюжетні лінії завершуються вже у першому сезоні.

Сам Гарлан Кобен також підтвердив, що не планує продовження історії, адже вважає її повністю завершеною.

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