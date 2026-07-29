Коли вийде 2 сезон Поза кампусом: хто залишиться в серіалі та коли прем’єра

Фанатів молодіжного романтичного серіалу Поза кампусом (Off Campus) чекають гарні новини: 2 сезон офіційно підтверджений Prime Video і зйомки вже розпочалися.

Про дату виходу 2 сезону серіалу Поза кампусом, його ймовірний сюжет і акторів — у матеріалі Вікон.

Поза кампусом 2: дата виходу нового сезону

Рішення про продовження серіалу було дещо незвичним: стримінг оголосив про це ще у лютому 2026 року — за кілька місяців до прем’єри першої частини.

Amazon був настільки впевнений в успіху екранізації популярної серії романів Елль Кеннеді, що не вагався: наступний сезон виправдає найкращі сподівання.

Після прем’єри Поза кампусом очікування повністю виправдалися. За даними Prime Video, серіал зібрав понад 36 мільйонів переглядів лише за 12 днів, і став одним із найуспішніших молодіжних проєктів сервісу.

Відомо, що зйомки другого сезону стартували 1 червня 2026 року у Ванкувері й мають завершитися у вересні.

Через те що виробництво розпочалося майже одразу після виходу першої частини, новий сезон, найімовірніше, вийде значно швидше, ніж зазвичай буває з великими серіалами.

Офіційної дати прем’єри поки що немає, однак вихід другого сезону очікують навесні 2027 року.

Про що буде 2 сезон Поза кампусом 2

Перша частина була присвячена історії Гаррета Грема та Ганни Веллс, але в 2 сезоні увага переключиться на іншу пару з книжкової серії — Діна Ді Лаурентіса та Еллі Гейз.

Саме другий роман Елль Кеннеді — The Mistake (Помилка) — стане основою продовження, хоча сценаристи вже заявили, що не будуть дослівно повторювати книгу.

Пара Гаррета та Ганни при цьому нікуди не зникне. Вони залишаться в історії, однак уже не будуть головними героями. Їхня сюжетна лінія продовжиться як другорядна — фанати побачать, як складається їхнє життя після подій першого сезону.

Які актори повернуться в Поза кампусом 2, а х то покине серіал

У другому сезоні знову з’являться:

Белмонт Камелі — Гаррет Грем;

Елла Брайт — Ганна Веллс;

Стівен Калін — Дін Ді Лаурентіс (тепер головний герой);

Міка Абдалла — Еллі Гейз (головна героїня нового сезону);

Антоніо Чіпріано — Логан;

Джейлен Томас Брукс — Такер.

А от Джастін Коль у виконанні Джоша Г’юстона фанати не дочекаються. Шоуранерка Луїза Леві підтвердила, що цей персонаж не повернеться у другому сезоні.

Проте з’являться нові обличчя. Приміром, британська акторка Індія Фаулер. Вона зіграє Грейс Айверс — одну з найулюбленіших героїнь книжкової серії.

Крім того, з’явиться Філіппа Су, однак поки що відомо лише, що її роль буде другорядною.

Читай також у нашому іншому матеріалі: Три метри над рівнем неба 3 частина, коли вийде продовження пристрасної мелодрами.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!