Серіал Поза кампусом 2026: сюжет, актори та всі деталі головного романтичного серіалу року

13 травня 2026 року на Amazon Prime Video пройшла прем’єра серіалу Поза кампусом (Off Campus) — однієї з найочікуваніших романтичних новинок року.

І хоча перший сезон лише вийшов, Amazon MGM Studios ще до релізу офіційно продовжила шоу на другий сезон, а це доволі рідкісний крок, який можна розцінювати, як знак великої впевненості у проєкті.

Скільки серій в серіалі та що відомо про другий сезон – у матеріалі.

Поза кампусом: шо відомо про серіал

Серіал створений за мотивами серії романів канадської письменниці Елль Кеннеді, яка над-популярна у BookTok та TikTok-спільнотах.

Її книги роками трималися у топах романтичної літератури, а загальний тираж серії перевищив 3 мільйони примірників.

Фанати чекали екранізацію майже десять років.

Про що серіал Поза кампусом

Історія розгортається у вигаданому університеті Брайар, де хокей — це майже релігія, а гравці студентської команди мають статус місцевих суперзірок.

Головна героїня — талановита студентка музичного факультету Ганна Веллс, яка абсолютно не в захваті від університетського культу хокею.

Ганна давно закохана в іншого хлопця, але той її не помічає. Саме тому дівчина погоджується на незвичну угоду із головною зіркою команди Гарреттом Гремом.

Гарретт має проблеми з навчанням і потребує допомоги з оцінками. Натомість він обіцяє допомогти Ганні привернути увагу хлопця її мрії. Що з цього вийшло — дивися в серіалі.

Скільки серій у Поза кампусом і чи буде 2 сезон

Перший сезон складається з 8 серій тривалістю приблизно 45–50 хвилин. Усі епізоди вийшли одночасно, тому серіал уже доступний для повного перегляду.

І найголовніше — другий сезон офіційно підтверджений ще до прем’єри першого. За даними іноземних медіа, нині Amazon задоволений першими переглядами та бурхливою реакцією фанів.

Хто грає в серіалі Поза кампусом

Головні ролі у серіалі виконали молоді актори, яких уже називають новими зірками романтичного жанру:

Елла Брайт — Ганна Веллс

Бельмонт Камелі — Гарретт Грем

Міка Абдалла — Еллі Гейз

Антоніо Сіпріано — Джон Логан

Джейлен Томас Брукс — Джон Такер

Джош Г’юстон

Стівен Кейлін

Стів Хоуї — у другорядній ролі

Сценаристкою проєкту стала Луїза Леві, яка працює з Amazon MGM Studios.

Загалом серіал екранізує книги Елль Кеннеді. В циклі усього п’ять романів, і кожна книга розповідає історію нового героя хокейної команди Брайар.

Перший сезон є кіно-адаптацією роману The Deal — найпопулярнішої книги серії про історію Ганни та Гарретта. Тепер фанати припускають, що другий сезон має сфокусуватися на інших персонажах — Джоні Логані або Такері.

Читай також: фільми 2026, які вже вийшли, головні новинки кінопрокату в одному списку.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!