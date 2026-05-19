Сериал Вне кампуса 2026: сюжет, актёры и все детали главного романтического сериала года

И хотя первый сезон только вышел, Amazon MGM Studios ещё до релиза официально продлила шоу на второй сезон, а это довольно редкий шаг, который можно расценивать как знак большой уверенности в проекте.

Сколько серий в сериале и что известно о втором сезоне — в материале.

Вне кампуса: что известно о сериале

Сериал создан по мотивам серии романов канадской писательницы Элль Кеннеди, которая сверхпопулярна в BookTok и TikTok-сообществах.

Её книги годами держались в топах романтической литературы, а общий тираж серии превысил 3 миллиона экземпляров.

Фанаты ждали экранизацию почти десять лет.

О чём сериал Вне кампуса

История разворачивается в вымышленном университете Брайар, где хоккей — это почти религия, а игроки студенческой команды имеют статус местных суперзвёзд.

Главная героиня — талантливая студентка музыкального факультета Ханна Уэллс, которая совершенно не в восторге от университетского культа хоккея.

Ханна давно влюблена в другого парня, но тот её не замечает. Именно поэтому девушка соглашается на необычную сделку с главной звездой команды Гарреттом Грэмом.

У Гарретта проблемы с учёбой, и ему нужна помощь с оценками. Взамен он обещает помочь Ханне привлечь внимание парня её мечты. Что из этого получилось — смотри в сериале.

Сколько серий во Вне кампуса и будет ли 2 сезон

Первый сезон состоит из 8 серий продолжительностью примерно 45–50 минут.

Все эпизоды вышли одновременно, поэтому сериал уже доступен для полного просмотра.

И самое главное — второй сезон официально подтверждён ещё до премьеры первого. По данным иностранных медиа, сейчас Amazon доволен первыми просмотрами и бурной реакцией фанатов.

Кто играет в сериале Вне кампуса

Главные роли в сериале исполнили молодые актёры, которых уже называют новыми звёздами романтического жанра:

Элла Брайт — Ханна Уэллс

Бельмонт Камели — Гарретт Грэм

Мика Абдалла — Элли Хейз

Антонио Сиприано — Джон Логан

Джейлен Томас Брукс — Джон Такер

Джош Хьюстон

Стивен Кейлин

Стив Хоуи — во второстепенной роли

Сценаристкой проекта стала Луиза Леви, которая работает с Amazon MGM Studios.

В целом сериал экранизирует книги Элль Кеннеди. В цикле всего пять романов, и каждая книга рассказывает историю нового героя хоккейной команды Брайар.

Первый сезон является киноадаптацией романа The Deal — самой популярной книги серии об истории Ханны и Гарретта. Теперь фанаты предполагают, что второй сезон должен сфокусироваться на других персонажах — Джоне Логане или Такере.

