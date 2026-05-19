Татуировка как символ сопротивления: на ICTV2 покажут фильм Залезть под кожу ко Дню вышиванки

Ко Дню вышиванки, который в этом году отмечается 21 мая, телеканал ICTV2 подготовил особенный подарок для зрителей. Документальный проект Залезть под кожу расскажет о том, как обычные татуировки во время войны превратились в мощный манифест самоидентичности и почему для оккупантов они стали поводом для пыток и убийств.

Для многих украинцев трезубец, ветка калины или строчки из Червоной руты на коже стали способом без слов заявить миру: Я — украинец. Однако на линии фронта и в оккупации эти символы превратились в метки, по которым захватчики вычисляли несогласных.

В центре сюжета — потрясающие и пугающие судьбы реальных людей:

Василий , военный, которому оккупанты отрубили руку только за то, что на ней был вытатуирован герб Украины;

Анна Олсен , парамедик, пережившая плен. Ее пытали кипятком, пытаясь выжечь татуировки, которые россияне называли нацистскими;

Дмитрий , оператор из Мариуполя. Его под дулом автомата заставляли соскребать камнем или выжигать тату с картой Украины;

Алина и Оля , которые в оккупированном Херсоне делали патриотические татуировки в глубоком подполье, буквально рискуя жизнью ради каждого рисунка.

Авторка и креативный продюсер фильма Татьяна Гребеник подчеркивает, что тату сегодня — это не про моду, а про глубокий внутренний выбор.

— Татуировка — вещь очень интимная. Обычно она является отражением внутреннего состояния человека, фиксирует его идентичность и убеждения. Для нас, украинцев, татуировки стали еще и способом никогда не забывать, кто мы есть и за что боремся. Наш фильм — о свободе самовыражения. И об испытаниях, которые выпали нашей нации на пути борьбы за эту свободу, — говорит Татьяна Гребеник.

Поскольку многие события из жизни героев было невозможно снять на камеру из-за смертельной опасности, создатели фильма (Starlight Doc) использовали анимацию. Это позволило воссоздать страшные моменты в Мариуполе и Херсоне, сохранив правду и не подвергая людей лишнему риску.

Фильм проводит тонкую параллель: если вышиванка — это символ, который мы носим с гордостью, то тату — это идентичность, которая буквально вросла в тело. Это история о том, что свободу невозможно остановить никаким давлением, даже если враг пытается залезть под саму кожу.

Не пропусти премьеру Залезть под кожу 21 мая в 22:00 на телеканале ICTV2.

