Чемпионат мира по хоккею 2026: полный календарь матчей и плей-офф

С 15 по 31 мая швейцарские города Цюрих и Фрибург стали ареной чемпионата мира 2026 в элитном дивизионе.

В турнире соревнуются 16 национальных команд, разделённых на две группы по восемь. В рамках групп они сыграют между собой за выход в плей-офф.

Сборные России и Беларуси не допущены к участию из-за войны РФ против Украины.

Смотри расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2026 и результаты сыгранных матчей.

Чемпионат мира по хоккею 2026: команды-участницы

Группа A: Финляндия, Германия, Латвия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Венгрия, США.

Финляндия, Германия, Латвия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Венгрия, США. Группа B: Чехия, Дания, Италия, Норвегия, Словакия, Словения, Швеция, Канада.

По условиям чемпионата, только четыре лучшие команды из каждой группы проходят в четвертьфинал, а остальные — выбывают из борьбы за медали.

Команды, которые займут последние места, опустятся в Дивизион IA. Их в следующем сезоне заменят Казахстан и Украина, которые уже добились повышения, заняв первые два места на чемпионате в Дивизионе IA.

Для Украины это особенный момент — возвращение в элиту впервые с 2007 года. Всего сине-жёлтые уже провели девять сезонов среди сильнейших хоккейных сборных мира, а их лучшим результатом остаётся 9-е место на ЧМ-2002.

Напомним, предыдущий чемпионат мира 2025 года выиграла сборная США.

Чемпионат мира по хоккею 2026: расписание матчей группы A

15.05

Финляндия — Германия — 3:1

США — Швейцария — 1:3

16.05

Великобритания — Австрия — 2:5

Венгрия — Финляндия — 1:4

Швейцария — Латвия — 4:2

17.05

Великобритания — США — 1:5

Австрия — Венгрия — 4:2

Германия — Латвия — 0:2

18.05

Финляндия — США — 6:2

Германия — Швейцария — 1:6

19.05

Латвия — Австрия

Венгрия — Великобритания

20.05

Швейцария — Австрия

США — Германия

21.05

Финляндия — Латвия

Швейцария — Великобритания

22.05

Венгрия — Германия

Финляндия — Великобритания

23.05

США — Латвия

Швейцария — Венгрия

Германия — Австрия

24.05

Латвия — Великобритания

Финляндия — Австрия

25.05

США — Венгрия

Германия — Великобритания

26.05

Венгрия — Латвия

США — Австрия

Швейцария — Финляндия

Чемпионат мира по хоккею 2026: расписание матчей группы B

15.05

Канада — Швеция — 5:3

Чехия — Дания — 4:1

16.05

Словакия — Норвегия — 2:1

Италия — Канада — 0:6

Словения — Чехия — 3:2 (ОТ)

17.05

Италия — Словакия — 1:4

Дания — Швеция — 2:6

Норвегия — Словения — 4:0

18.05

Канада — Дания — 5:1

Швеция — Чехия — 3:4

19.05

Италия — Норвегия

Словения — Словакия

20.05

Чехия — Италия

Швеция — Словения

21.05

Норвегия — Канада

Дания — Словакия

22.05

Канада — Словения

Италия — Швеция

23.05

Дания — Словения

Словакия — Чехия

Швеция — Норвегия

24.05

Дания — Италия

Канада — Словакия

25.05

Чехия — Норвегия

Словения — Италия

26.05

Норвегия — Дания

Словакия — Швеция

Чехия — Канада

Чемпионат мира по хоккею 2026: расписание плей-офф

Четвертьфиналы (28 мая)

17:20

17:20

21:20

21:20

Полуфиналы (30 мая)

16:20

21:00

Матч за бронзу (31 мая)

16:30

Финал (31 мая)

21:20

А ещё интересуются новостями тенниса: Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA — на какой позиции сейчас находится наша спортсменка.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!