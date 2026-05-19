Чемпионат мира по хоккею 2026: полный календарь матчей и плей-офф

С 15 по 31 мая швейцарские города Цюрих и Фрибург стали ареной чемпионата мира 2026 в элитном дивизионе.
В турнире соревнуются 16 национальных команд, разделённых на две группы по восемь. В рамках групп они сыграют между собой за выход в плей-офф.
Сборные России и Беларуси не допущены к участию из-за войны РФ против Украины.
Чемпионат мира по хоккею 2026: команды-участницы
- Группа A: Финляндия, Германия, Латвия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Венгрия, США.
- Группа B: Чехия, Дания, Италия, Норвегия, Словакия, Словения, Швеция, Канада.
По условиям чемпионата, только четыре лучшие команды из каждой группы проходят в четвертьфинал, а остальные — выбывают из борьбы за медали.
Команды, которые займут последние места, опустятся в Дивизион IA. Их в следующем сезоне заменят Казахстан и Украина, которые уже добились повышения, заняв первые два места на чемпионате в Дивизионе IA.
Для Украины это особенный момент — возвращение в элиту впервые с 2007 года. Всего сине-жёлтые уже провели девять сезонов среди сильнейших хоккейных сборных мира, а их лучшим результатом остаётся 9-е место на ЧМ-2002.
Напомним, предыдущий чемпионат мира 2025 года выиграла сборная США.
Чемпионат мира по хоккею 2026: расписание матчей группы A
15.05
- Финляндия — Германия — 3:1
- США — Швейцария — 1:3
16.05
- Великобритания — Австрия — 2:5
- Венгрия — Финляндия — 1:4
- Швейцария — Латвия — 4:2
17.05
- Великобритания — США — 1:5
- Австрия — Венгрия — 4:2
- Германия — Латвия — 0:2
18.05
- Финляндия — США — 6:2
- Германия — Швейцария — 1:6
19.05
- Латвия — Австрия
- Венгрия — Великобритания
20.05
- Швейцария — Австрия
- США — Германия
21.05
- Финляндия — Латвия
- Швейцария — Великобритания
22.05
- Венгрия — Германия
- Финляндия — Великобритания
23.05
- США — Латвия
- Швейцария — Венгрия
- Германия — Австрия
24.05
- Латвия — Великобритания
- Финляндия — Австрия
25.05
- США — Венгрия
- Германия — Великобритания
26.05
- Венгрия — Латвия
- США — Австрия
- Швейцария — Финляндия
Чемпионат мира по хоккею 2026: расписание матчей группы B
15.05
- Канада — Швеция — 5:3
- Чехия — Дания — 4:1
16.05
- Словакия — Норвегия — 2:1
- Италия — Канада — 0:6
- Словения — Чехия — 3:2 (ОТ)
17.05
- Италия — Словакия — 1:4
- Дания — Швеция — 2:6
- Норвегия — Словения — 4:0
18.05
- Канада — Дания — 5:1
- Швеция — Чехия — 3:4
19.05
- Италия — Норвегия
- Словения — Словакия
20.05
- Чехия — Италия
- Швеция — Словения
21.05
- Норвегия — Канада
- Дания — Словакия
22.05
- Канада — Словения
- Италия — Швеция
23.05
- Дания — Словения
- Словакия — Чехия
- Швеция — Норвегия
24.05
- Дания — Италия
- Канада — Словакия
25.05
- Чехия — Норвегия
- Словения — Италия
26.05
- Норвегия — Дания
- Словакия — Швеция
- Чехия — Канада
Чемпионат мира по хоккею 2026: расписание плей-офф
Четвертьфиналы (28 мая)
17:20
- 17:20
- 21:20
- 21:20
Полуфиналы (30 мая)
- 16:20
- 21:00
Матч за бронзу (31 мая)
- 16:30
Финал (31 мая)
- 21:20
