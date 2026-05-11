Прямой билет в Лигу чемпионов: что означает 16-й титул Шахтера для клуба

Донецкий Шахтер вернул себе титул сильнейшей команды страны, досрочно став чемпионом украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.

Решающей точкой в ​​золотой гонке стал матч 27-го тура, в котором горняки разгромили СК Полтаву со счетом 4:0.

16 золото в истории: Шахтер досрочно стал чемпионом Украины

Эта победа позволила дончанам оторваться от ближайшего преследователя, житомирского Полесья, на недостижимые 11 очков за три тура до финиша.

Этот титул стал для клуба 16-м в истории, максимально приблизившей Шахтер к рекордному показателю киевского Динамо, у которого сейчас 17 чемпионских трофеев. Более того, по общему количеству внутренних титулов горняки теперь стали самым титулованным клубом Украины, имея в своем активе 40 трофеев.

Помимо золотых медалей УПЛ победа над Полтавой принесла клубу стратегически важный бонус — прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Хотя из-за низкой позиции Украины в таблице коэффициентов УЕФА чемпион должен начинать свой путь со второго раунда квалификации, Шахтеру удалось воспользоваться запасным входом для клубов с высоким личным рейтингом.

Благодаря тому, что будущий победитель текущей Лиги чемпионов (Лондонский Арсенал или ПСЖ) уже гарантировал себе место в турнире через внутренние чемпионаты, в сетке появилось вакантное место.

Поскольку конкуренты Шахтера по этому показателю — греческий Олимпиакос и шотландский Рейнджерс — упустили шансы на чемпионство в своих странах, именно донецкий клуб как самый рейтинговый среди ассоциаций вне топ-10 получил прямой доступ к главному клубному турниру Европы.

