Всеукраинский день футбола 2026: что нужно знать об истории спорта в Украине

Всеукраинский день футбола в Украине отмечают каждый год 29 апреля. Эта игра имеет длинную историю в нашей стране. У нас есть выдающиеся футболисты, которых знают и уважают во всем мире.

Когда появился Всеукраинский день футбола

Федерацию футбола Украины основали в 1991 году, в тот год, когда наша страна обрела независимость. Но свой первый дебютный матч украинская сборная сыграла 29 апреля 1992 года. Именно поэтому эта дата была выбрана для праздника.

История развития футбола в Украине

Ни для кого не секрет, что футбол — спорт, который родом из Англии. В Украине не знали такой игры, пока в 1860-х годах моряки с британских кораблей, заходя в Одесский порт, не начали устраивать футбольные матчи на его территории.

Так что в Одессе в 1878 году был создан первый на украинской земле футбольный клуб. Но на тот момент все его члены были британцами. А уже в 1884 году с помощью членов клуба в Одессе обустроили первое футбольное поле.

На Западе нашей страны этот спорт также начал приобретать популярность в конце 19 века. Известный город Львов стал одним из первых футбольных центров со своим клубом Сокол. Впервые команда сыграла против польских соперников 14 июля 1894 года.

Первый футбольный чемпионат независимой Украины прошел в 1992 году. Тогда в нем приняли участие 20 команд. В финал вышли Динамо Киев и Таврия. Победу одержала Таврия со счетом 1:0.

Кстати, Киевское Динамо — один из самых титулованных клубов Восточной Европы. Он дважды выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА (1975, 1986) и владел Суперкубком Европы. Особенно легендарным стал период под руководством Валерия Лобановского. В Киеве в его честь даже назвали стадион.

Первым украинцем, получившим Золотой мяч, стал Андрей Шевченко. Это произошло в 2004 году. Сейчас футболист активно помогает Украине и продвигает ее интересы с помощью спорта и узнаваемости.

А в 2012 году Украина принимала Евро. Это стало значительным событием для украинцев, и мы до сих пор помним футбольные дни.

