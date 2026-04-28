День охраны труда 2026: почему девиз о психическом здоровье стал главным

28 апреля отмечают Всемирный день охраны труда — дату, которая напоминает: ни одна работа не стоит человеческой жизни и здоровья.

Подробнее о празднике, его истории и о том, почему в этом году делают акцент именно на психологическом здоровье человека на работе — в материале.

День охраны труда 2026

День впервые отметили в США в 1989 году, когда почтили память работников, погибших на производстве.

Позже инициатива стала глобальной, и в 2002 году Международная организация труда придала ей официальный международный статус.

Сегодня 28 апреля — это не только день памяти, но и хорошая возможность поговорить о будущем безопасного труда.

В Украине этот день закрепили указом президента, чтобы на государственном уровне обращать внимание на условия труда, травматизм и ответственность работодателей. Потому что безопасная работа — это базовая норма современного мира.

Интересно, что в 2026 году акцент сделали не на технике или правилах, а на людях.

Девиз Дня охраны труда в 2026 году звучит так: Обеспечим здоровую психосоциальную рабочую среду.

То есть речь уже не только о касках и инструкциях. Речь об атмосфере в коллективе, уровне стресса, поддержке и даже о том, комфортно ли человеку психологически работать.

И это крайне важная тема. Постоянное напряжение, перегрузки, конфликты или отсутствие понимания в команде напрямую влияют на безопасность.

Человек в стрессе чаще ошибается, хуже концентрируется и быстрее выгорает.

Для Украины это особенно актуально сейчас. Война добавила ещё больше вызовов: тревожность, потери, эмоциональное истощение.

Поэтому сегодня охрана труда — это уже не только про правила, но и про заботу. Про среду, где человек не просто работает, а чувствует себя в безопасности — и физически, и психологически.

