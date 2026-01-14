Военное положение в Украине продлено до 4 мая 2026 года: детали

14 января 2026 года Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине на 90 дней. Это было уже 18 голосование за продолжение военного положения.

Действие военного положения продлено до 4 мая 2026 года.

Напомним, еще 24 февраля 2022 года Владимир Зеленский записал видеообращение к народу и инициировал военное положение на всей территории нашего государства.

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

При его внедрении могут образовываться временные государственные органы — военные администрации.

Военное положение и мобилизация в Украине продлено: на сколько его ввели

В Украине военное положение было введено с 05 часов. 30 мин. 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. После чего продлено еще на 30 суток — до 25 апреля. По состоянию на январь 2026 года он продлен до 4 мая 2026 года. Затем военное положение может быть продлено еще на три месяца.

Военное положение прекращается по истечении срока, на который он был введен. Кроме этого, продлена и мобилизация на тот же срок — до 4 мая 2026 года.

В условиях военного положения запрещаются:

изменение Конституции Украины и АР Крым;

проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;

проведение всеукраинских и местных референдумов;

проведение забастовок, массовых собраний и акций.

В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины.

А также будут вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины “О правовом режиме военного положения”.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится во время мобилизации в 2026 году.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!