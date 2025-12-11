Мобилизация 2026: кого могут призвать и как теперь будут вручать повестки

Вопрос мобилизации в Украине в 2026 году останется острым, ведь ход войны непредсказуем, и может возникнуть необходимость увеличить количество военнослужащих.

Кроме того, интенсивность боевых действий заставляет врага максимально мобилизовывать ресурсы, а это усиливает вызовы для военного руководства Украины.

Какой может быть мобилизация 2026 — в материале.

Мобилизация 2026 в Украине

В комментарии для ТСН.ua военный аналитик Иван Тимочко высказал мнение, что в 2026 году ВСУ будут вынуждены набирать больше личного состава, чем сейчас.

Он объяснил, что при продолжении боевых действий в 2026 году трудности будут и с мобилизацией, и с обороной, поскольку глава Кремля Владимир Путин сделал ставку на максимальное давление.

Россия готовится продолжать воевать. Из-за интенсивности боевых действий и мы, и противник будем максимально стараться мобилизовывать личный состав, — считает эксперт.

При этом он отмечает, что если Россия будет делать ставку на мобилизацию людей именно для участия в штурмах, наступлениях силами пехоты, то у нас будет акцент на технологическую составляющую, ведь мы не можем выставить такое количество людей.

По мнению Ивана Тимочко, в российской армии в 2026 году будет ставка на марши. То есть на пехоту. Это для России дёшево и гораздо проще. “У них всё просто — не идёшь служить — идёшь в тюрьму. Идёшь в тюрьму — будешь в штурмовиках”, — говорит эксперт.

Отвечая на вопрос о том, понадобится ли Украине превышать нынешние объёмы мобилизации, Тимочко отмечает: война — абсолютно непредсказуемая вещь. Нужно всегда готовиться к худшему, обсуждать такие варианты с осознанием рисков и угроз.

Читать по теме Заработные платы военных 2026 года: ожидать ли повышений Повышение зарплат военным в тылу 2026 года: чего ожидать от нововведений

Новые правила мобилизации 2026: вручение повесток

Согласно действующему законодательству Украины, если человек не признан непригодным к службе и не имеет законных оснований для отсрочки или бронирования, он подлежит обязательной мобилизации.

В 2026 году повестки военнообязанным могут вручать не только сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК).

Кроме них это имеют право делать: представители структурных подразделений районных и городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, предприятий, учреждений и организаций, а также подразделений разведывательных органов и СБУ (для резервистов и военнообязанных, состоящих у них на учёте).

Повестки могут вручать по месту проживания, работы или учёбы, в общественных местах и зданиях, в местах массового скопления людей, непосредственно в ТЦК, а также на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу.

Читайте также, можно ли уволиться из ВСУ из-за нарушений во время мобилизации — решение Верховного суда.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!