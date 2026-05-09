Эпоха инноваций в Apple: что готовит компания на ближайшие два года

В недрах Купертино зреет тихая революция. Пока мир обсуждает текущие релизы, Марк Гурман из Bloomberg раскрыл планы Apple на ближайшие два года. Похоже, компания готовится к смене парадигмы: от финансового консерватизма Тима Кука к эпохе инноваций любой ценой под руководством вероятного преемника — Джона Тернуса.

iPhone 20 Glasswing: когда железо становится прозрачным

Главной сенсацией стал проект юбилейного iPhone 20, который внутри компании называют Glasswing. Название, заимствованное у бабочки с прозрачными крыльями, идеально описывает концепцию: дисплей, плавно перетекающий на все четыре края корпуса.

Это не просто смена дизайна, а полное слияние аппаратной части с софтом. Для этого готовится интерфейс Liquid Glass, где каждый элемент меню будет выглядеть как часть физического стекла. Apple возвращается к своей давней идее — сделать гаджет, который ощущается как единый монолитный кристалл.

iOS 27 Rave: Siri становится полноценным собеседником

Операционная система следующего поколения под кодовым названием Rave сосредоточится на ИИ. Главное изменение — превращение Siri в отдельное приложение-чат-бот.

Siri получит собственный интерфейс с историей диалогов, поддержку сложных команд и сторонних агентов. Функция визуального анализа станет полноценным режимом камеры. Она сможет мгновенно считывать контактные данные или высчитывать калорийность продуктов, просто глядя на них. Приложение Фотографии получит инструменты для генеративного расширения кадров и интеллектуального изменения композиции.

watchOS 27: Ультра-функции для всех

Для Apple Watch готовится обновление под названием Orchid. Apple тестирует упрощенный модульный циферблат, вдохновленный версией Ultra. Главный акцент — на гигантских цифровых часах, занимающих две трети экрана, оставляя место только для трех важнейших виджетов снизу. Это сделает интерфейс чище и удобнее для повседневного использования на стандартных моделях часов.

Кризис Vision Pro и робототехники

Несмотря на амбиции, не всё в Купертино идет гладко. Продажи Vision Pro замедляются: цена в 3499 долларов и вес устройства остаются непреодолимыми барьерами. По данным Гурмана, Apple приостановила разработку текущего форм-фактора гарнитуры, сосредоточившись на легких AR-очках.

Параллельно компания переживает утечку мозгов в департаменте робототехники. Ведущие инженеры проекта настольного робота J595 (в частности, Бенуа Ландри и Либо Мейерс) покинули компанию ради Google DeepMind и Meta. Это ставит под вопрос быстрый релиз домашних роботов от Apple.

Приход Джона Тернуса на позицию CEO может кардинально изменить финансовую стратегию. Если Кук сделал Apple самой богатой компанией через выкуп акций и экономию, то Тернус при поддержке дизайнеров и инженеров планирует направить миллиарды на R&D (исследования) и агрессивные поглощения ИИ-стартапов.

Кстати, такое пристальное внимание к тому, когда выйдет айфон 18, продиктовано неистовым успехом текущей серии. iPhone 17 не просто оправдал надежды, но и побил рекорды продаж предыдущей модели смартфона.

