Почему именно 9 мая Россия отмечает День победы и когда начали проводить парады на Красной площади

За 80 лет советские, а затем и российские власти смогли “освятить” 9 мая. Отчасти их можно понять, ведь для русского народа — это едва ли ни единое достижение за всю современную историю. Он помог победить нацизм — но не одержал победу самостоятельно, как сейчас это подает вражеская пропаганда.
Но если копнуть глубже — перевернуть несколько страниц истории назад, до 1939 года, то найдем пакт Молотова — Риббентропа. Очень интересный документ, согласно которому СССР и Германия обязались не нападать друг на друга в случае войны, а затем договаривались разделить страны Европы между собой.
За счет изображения геройства во Второй мировой войне Россия пытается прикрыть свою подлость и цинизм. Однако от умных людей правду не утаишь — страна воевала не только своими силами. Половину армии СССР составляли украинцы. Но Россия это не признает, как не признает и участие других стран СССР, забирая все лавры себе.
Страны Европы не празднуют День победы 9 мая. Они не демонстрируют свою кровожадность парадами и повторяют “Никогда снова”. Ведь Вторая мировая война — это трагедия, забравшая более 80 миллионов жизней.
Поэтому 8 мая в Европе отмечают День памяти и примирения.
Поэтому 8 мая в Европе отмечают День памяти и примирения.
7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23:01.
Но власти СССР настояли на том, чтобы 8 мая 1945, в 22:43 по среднеевропейскому времени (в 00:43 9 мая по московскому), в пригороде немецкой столицы Карлсхорсти подписали еще один Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Этот документ подтверждал время прекращения огня — 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому).
Поэтому День победы в СССР и оккупированных им странах, отмечали 9 мая.
Поэтому День победы в СССР и оккупированных им странах, отмечали 9 мая.
Россия использует разные манипуляции в своей пропаганде. Одна из них — победа над фашизмом. Но это, наоборот, демонстрирует необразованность.
Россия сознательно спутывает понятия. Ведь в Германии царил именно нацизм, предполагавший превосходство одной расы над другой. А вот фашизм был распространен в Италии и означал становление корпоративного государства.
Несмотря на то, что Италия была союзницей Германии во Второй мировой войне, эти режимы путать нельзя.
Несмотря на то, что Италия была союзницей Германии во Второй мировой войне, эти режимы путать нельзя.
Почему прибегли к таким манипуляциям? Нацизм расшифровывается как “национальный социализм”, а СССР как раз пытался построить социализм. Было нежелательно, чтобы его ассоциировали с нацизмом, поэтому всячески избегалось употребление этого термина.
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Каждый год Россия устраивает громкие парады с техникой и авиацией, чтобы показать свою мощь и величие и подкрепить пропаганду о своей победе во Второй мировой.
Однако СССР не всегда отмечал День победы. До 1948 года 9 мая было выходным днем, но без празднования. А после 1948, учитывая последствия войны, в частности наличие на тот момент огромного количества людей с инвалидностью, праздник был отменен.
Восстановили его в 1965 году со статусом государственного праздника и нерабочего дня. С тех пор День победы сопровождался торжествами: военными парадами советской армии и демонстрацией на Красной площади в Москве.
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После распада СССР День победы в России на несколько лет потерял свой торжественный статус. Военные парады в День победы с участием боевой техники и военной авиации традиционно начали проводить с 9 мая 1995 года.
Казалось бы, наоборот надо забывать об этом ужасе, прятать оружие и никогда снова им не пользоваться. Но так считает цивилизованный мир, не Россия. Там кормят своей пропагандой даже детей, переодевая их в военную форму и сажая в игрушечные танки. Вместо этого детям должны были объяснять, что насилие — это плохо, а война — недопустима.
Георгиевская лента считается в России сакральным символом, но только вдумайся — впервые она появилась во время правления императрицы Екатерины II. Ее крепили к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца. То есть фактически она не имеет никакого отношения к победе во Второй мировой войне. А сейчас наряду с новой свастикой “украшает” форму солдат, наряды женщин и детей, и даже технику.
В цивилизованном мире символом Дня памяти и примирения является красный мак. Его значение можно также трактовать как кровавый след от пули, который больше никогда не должен появиться на теле человека.
Россия при этом окутана своей пропагандой и запуталась в собственной лжи, в каждом видит врага, лишь бы взять в руки оружие и крикнуть: “Можем повторить!” Она сознательно забывает факты, что победу во Второй мировой войне удалось одержать именно благодаря союзникам, в частности США, которые поставляли топливо, материалы для техники и оружия.
В этот День победы над нацизмом президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу. Путь к победе не легкий, но она точно будет за нами.