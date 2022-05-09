Почему именно 9 мая Россия отмечает День победы и когда начали проводить парады на Красной площади

За 80 лет советские, а затем и российские власти смогли “освятить” 9 мая. Отчасти их можно понять, ведь для русского народа — это едва ли ни единое достижение за всю современную историю. Он помог победить нацизм — но не одержал победу самостоятельно, как сейчас это подает вражеская пропаганда.

Но если копнуть глубже — перевернуть несколько страниц истории назад, до 1939 года, то найдем пакт Молотова — Риббентропа. Очень интересный документ, согласно которому СССР и Германия обязались не нападать друг на друга в случае войны, а затем договаривались разделить страны Европы между собой.

За счет изображения геройства во Второй мировой войне Россия пытается прикрыть свою подлость и цинизм. Однако от умных людей правду не утаишь — страна воевала не только своими силами. Половину армии СССР составляли украинцы. Но Россия это не признает, как не признает и участие других стран СССР, забирая все лавры себе.

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Разница между 8 и 9 мая

Страны Европы не празднуют День победы 9 мая. Они не демонстрируют свою кровожадность парадами и повторяют “Никогда снова”. Ведь Вторая мировая война — это трагедия, забравшая более 80 миллионов жизней.

Поэтому 8 мая в Европе отмечают День памяти и примирения.

7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23:01.

Но власти СССР настояли на том, чтобы 8 мая 1945, в 22:43 по среднеевропейскому времени (в 00:43 9 мая по московскому), в пригороде немецкой столицы Карлсхорсти подписали еще один Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Этот документ подтверждал время прекращения огня — 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому).

Поэтому День победы в СССР и оккупированных им странах, отмечали 9 мая.

Манипуляция с фашизмом

Россия использует разные манипуляции в своей пропаганде. Одна из них — победа над фашизмом. Но это, наоборот, демонстрирует необразованность.

Россия сознательно спутывает понятия. Ведь в Германии царил именно нацизм, предполагавший превосходство одной расы над другой. А вот фашизм был распространен в Италии и означал становление корпоративного государства.

Несмотря на то, что Италия была союзницей Германии во Второй мировой войне, эти режимы путать нельзя.

Почему прибегли к таким манипуляциям? Нацизм расшифровывается как “национальный социализм”, а СССР как раз пытался построить социализм. Было нежелательно, чтобы его ассоциировали с нацизмом, поэтому всячески избегалось употребление этого термина.

Празднование Дня победы в России

Каждый год Россия устраивает громкие парады с техникой и авиацией, чтобы показать свою мощь и величие и подкрепить пропаганду о своей победе во Второй мировой.

Однако СССР не всегда отмечал День победы. До 1948 года 9 мая было выходным днем, но без празднования. А после 1948, учитывая последствия войны, в частности наличие на тот момент огромного количества людей с инвалидностью, праздник был отменен.

Восстановили его в 1965 году со статусом государственного праздника и нерабочего дня. С тех пор День победы сопровождался торжествами: военными парадами советской армии и демонстрацией на Красной площади в Москве.

После распада СССР День победы в России на несколько лет потерял свой торжественный статус. Военные парады в День победы с участием боевой техники и военной авиации традиционно начали проводить с 9 мая 1995 года.

Казалось бы, наоборот надо забывать об этом ужасе, прятать оружие и никогда снова им не пользоваться. Но так считает цивилизованный мир, не Россия. Там кормят своей пропагандой даже детей, переодевая их в военную форму и сажая в игрушечные танки. Вместо этого детям должны были объяснять, что насилие — это плохо, а война — недопустима.

Георгиевская лента считается в России сакральным символом, но только вдумайся — впервые она появилась во время правления императрицы Екатерины II. Ее крепили к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца. То есть фактически она не имеет никакого отношения к победе во Второй мировой войне. А сейчас наряду с новой свастикой “украшает” форму солдат, наряды женщин и детей, и даже технику.

В цивилизованном мире символом Дня памяти и примирения является красный мак. Его значение можно также трактовать как кровавый след от пули, который больше никогда не должен появиться на теле человека.

Россия при этом окутана своей пропагандой и запуталась в собственной лжи, в каждом видит врага, лишь бы взять в руки оружие и крикнуть: “Можем повторить!” Она сознательно забывает факты, что победу во Второй мировой войне удалось одержать именно благодаря союзникам, в частности США, которые поставляли топливо, материалы для техники и оружия.

В этот День победы над нацизмом президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу. Путь к победе не легкий, но она точно будет за нами.