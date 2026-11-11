Переговоры Украины и РФ в Абу-Даби: о чем удалось договориться

В столице ОАЭ Абу-Даби состоялись переговоры между Украиной, США и РФ по условиям завершения российско-украинской войны. 10 ноября представители трех стран проводили встречи более четырех часов, в течение которых в закрытом формате обсудили ряд вопросов. В среду, 11 ноября, стороны провели второй раунд переговоров.

В нашем материале рассказываем, кто представлял Украину, что обсудили и чем завершились эти встречи.

Переговоры Украины и России в Абу-Даби

Переговоры Украины и России в Абу-Даби состоялись при посредничестве Соединенных Штатов, также Еврокомиссия и Европейский Совет отправили на встречу своих официальных представителей.

В первый день переговоров, 10 ноября, представители стран смогли обсудить, в частности, следующие вопросы: освобождение пленных, содержание гарантий безопасности для Украины, необходимость деэскалации и т.д.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, сначала 10 ноября украинские представители встретились с партнерами из Европы и США, затем состоялся трехсторонний формат переговоров уже при участии россиян.

— Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных – это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности для Украины и фундаменте их долговременного функционирования. Нужны реальные инструменты заблокировать любое повторение войны. Была и тематика необходимости деэскалационных шагов, – рассказал Зеленский.

Также глава Украины сообщил, что россияне заявили об оккупации половины Донбасса, которая на самом деле находится под украинским контролем. Однако представители США подтвердили оценку Киева относительно реальных событий на поле боя, отметил президент.

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Второй день переговоров 11 ноября был короче. Сначала прошла встреча в формате Украина-США-РФ, а затем украинская сторона встретилась с европейскими партнерами. Как сообщает BBC, сегодняшние трехсторонние переговоры продолжались менее двух часов.

По результатам встречи стало известно, что Украина и РФ согласовали новый обширный обмен пленными. Пока официальной информации о других конкретных договоренностях нет.

По словам российской делегации, на переговорах в Абу-Даби стороны в целом “обменялись позициями”, “в чем-то нашли понимание, в чем-то нет”, однако разговор продолжится. Представители РФ заявили, что главной темой стал вопрос европейской системы безопасности, передает BBC.

Как отметил представитель Украины Давид Арахамия, россияне имели “очень жесткие директивы, поэтому было крайне сложно смягчить дискуссию”. По его словам, развитию диалога поспособствовало акцентирование американцев на “послевоенной картине” для Киева и Москвы.

Известно, что Джаред Кушнер и Стив Виткофф, являющиеся спецпосланниками президента США, после переговоров в ОАЭ поедут в четверг на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Кто поехал на переговоры от Украины

Украину на переговорах в Абу-Даби представляли глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, а также заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

Кто поехал на переговоры от РФ

Кремль отправил на переговоры в ОАЭ советника Владимира Мединского, заместителей руководителя российского министерства иностранных дел Сергея Рябкова и Михаила Галузина, представителей ФСБ Алексея Комкова и Дмитрия Минаева, а также представителя российского генштаба Александра Зорина.

Напомним, что предыдущие трехсторонние переговоры прошли в Швейцарии в феврале 2026 года.

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Фото: Рустем Умєров

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