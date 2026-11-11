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Лихорадка Денге в Украине: какие симптомы и методы лечения

Людмила Яковюк, редактор сайта 11 ноября 2026, 17:30 4 мин.
Горячка Денге в Украине
Лихорадку Денге переносит комар Фото Pexels

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