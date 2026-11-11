Лихорадка Денге в Украине: какие симптомы и методы лечения

Во Львовской области подтвердили третий с начала 2026 года случай лихорадки Денге. Заболевание обнаружили у 22-летней гражданки Венесуэлы, приехавшей во Львов три недели назад. Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней.
Подробнее о случаях лихорадки Денге в Украине, симптомах болезни и методах защиты – читай дальше в нашей статье.
Вирус Денге во Львовской области: что известно о новом случае
По информации львовских врачей, в инфекционную больницу обратилась 22-летняя гражданка Венесуэлы, которая три недели назад приехала во Львов. Женщина жаловалась на высокую температуру (до 39° C) и слабость в теле.
Иммуноферментный анализ подтвердил лихорадку Денге.
Таким образом, венесуэлка стала третьим человеком, у которого выявили вирус Денге на территории Львовской области.
Первый случай был зафиксирован в феврале 2026 года. Болезнь подтвердилась у 24-летней украинки, вернувшейся с отдыха на Мальдивах.
Еще одна жительница Львовщины заболела лихорадкой после возвращения с мальдивских островов в марте этого года.
По данным Киевского областного ЦУПХ, в течение первых четырех месяцев 2026 года в регионе также зарегистрировали ввезенный случай лихорадки Денге. Заболел житель Фастовского района после отдыха на Мальдивах.
Что такое лихорадка Денге и как она передается
Лихорадка Денге является острой инфекционной болезнью, склонной к эпидемическому распространению. Ее также называют «суставной лихорадкой», «лихорадкой жирафов», «семидневной лихорадкой».
Заболевание передается через укусы инфицированных комаров рода Aedes, подрода Stegomyia. Эти насекомые обитают в тропических и субтропических регионах. Именно поэтому заболевание распространено в Африке, Азии, некоторых частях США и Европы.
Комары выполняют роль переносчиков для вируса рода Flavivirus, источником которого являются инфицированные люди и обезьяны.
Тяжелое течение лихорадки Денге возможно у людей всех возрастов. По данным ВОЗ, риск тяжелого заболевания повышается при повторном заражении вирусом. Дополнительными факторами риска могут быть сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, сердечно-сосудистые и почечные болезни.
Также зафиксировано, что у женщин больше шансов серьезно заболеть, чем у мужчин.
Лихорадка Денге: симптомы и инкубационный период
Обычно болезнь прогрессирует быстро. Первый признак заболевания – резкое повышение температуры до 39–40 °C. А вот другие симптомы, характерные для лихорадки Денге:
- сильный озноб;
- резкое повышение температуры;
- боли в спине, мышцах и суставах;
- головная боль;
- отечные лимфатические узлы;
- тошнота и рвота;
- сыпь на коже.
Согласно информации ВОЗ, первые симптомы лихорадки Денге обычно появляются через 4–10 дней после инфицирования.
Как лечат лихорадку Денге и есть ли вакцина
Лихорадку Денге лечат преимущественно симптоматически, поскольку специального противовирусного лечения этой болезни не существует. Прежде всего, нужно облегчить симптомы, а также не допустить обезвоживания организма и осложнения болезни.
По рекомендациям ВОЗ, для облегчения боли и понижения температуры можно использовать парацетамол. В то же время аспирина и ибупрофена следует избегать из-за повышенного риска кровотечений.
В некоторых странах доступна и лицензирована одна вакцина против «лихорадки жирафов» – Qdenga. Она разработана японской компанией для профилактики четырех серотипов вируса Денге.
Впрочем, она рекомендована только для детей от 6 до 16 лет в странах с высоким уровнем передачи вируса. Несколько других вакцин находятся в стадии оценки.
Гендиректор Львовского ЦКПХ Наталья Иванченко-Тимко сообщила на своей странице в Facebook, что вакцины от Денге в Украине нет.
Как защититься от лихорадки Денге
Специалисты ВОЗ, прежде всего, советуют защищать себя от укусов комаров. При этом не только на улице, но и в помещении. Следует придерживаться следующих рекомендаций:
- носить одежду, закрывающую большую часть тела;
- использовать москитные сетки;
- наносить средства от комаров на тело;
- применять другие средства борьбы с комарами (фумигаторы, лампы-уничтожители и т.п.).
Читайте также о появлении на территории Украины опасного тигрового комара, который может укусить даже днем.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!