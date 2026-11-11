Лихорадка Денге в Украине: какие симптомы и методы лечения

Во Львовской области подтвердили третий с начала 2026 года случай лихорадки Денге. Заболевание обнаружили у 22-летней гражданки Венесуэлы, приехавшей во Львов три недели назад. Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней.

Подробнее о случаях лихорадки Денге в Украине, симптомах болезни и методах защиты – читай дальше в нашей статье.

Вирус Денге во Львовской области: что известно о новом случае

По информации львовских врачей, в инфекционную больницу обратилась 22-летняя гражданка Венесуэлы, которая три недели назад приехала во Львов. Женщина жаловалась на высокую температуру (до 39° C) и слабость в теле.

Иммуноферментный анализ подтвердил лихорадку Денге.

Таким образом, венесуэлка стала третьим человеком, у которого выявили вирус Денге на территории Львовской области.

Первый случай был зафиксирован в феврале 2026 года. Болезнь подтвердилась у 24-летней украинки, вернувшейся с отдыха на Мальдивах.

Еще одна жительница Львовщины заболела лихорадкой после возвращения с мальдивских островов в марте этого года.

По данным Киевского областного ЦУПХ, в течение первых четырех месяцев 2026 года в регионе также зарегистрировали ввезенный случай лихорадки Денге. Заболел житель Фастовского района после отдыха на Мальдивах.

Что такое лихорадка Денге и как она передается

Лихорадка Денге является острой инфекционной болезнью, склонной к эпидемическому распространению. Ее также называют «суставной лихорадкой», «лихорадкой жирафов», «семидневной лихорадкой».

Заболевание передается через укусы инфицированных комаров рода Aedes, подрода Stegomyia. Эти насекомые обитают в тропических и субтропических регионах. Именно поэтому заболевание распространено в Африке, Азии, некоторых частях США и Европы.

Комары выполняют роль переносчиков для вируса рода Flavivirus, источником которого являются инфицированные люди и обезьяны.

Тяжелое течение лихорадки Денге возможно у людей всех возрастов. По данным ВОЗ, риск тяжелого заболевания повышается при повторном заражении вирусом. Дополнительными факторами риска могут быть сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, сердечно-сосудистые и почечные болезни.

Также зафиксировано, что у женщин больше шансов серьезно заболеть, чем у мужчин.

Лихорадка Денге: симптомы и инкубационный период

Обычно болезнь прогрессирует быстро. Первый признак заболевания – резкое повышение температуры до 39–40 °C. А вот другие симптомы, характерные для лихорадки Денге:

сильный озноб;

резкое повышение температуры;

боли в спине, мышцах и суставах;

головная боль;

отечные лимфатические узлы;

тошнота и рвота;

сыпь на коже.

Согласно информации ВОЗ, первые симптомы лихорадки Денге обычно появляются через 4–10 дней после инфицирования.

Как лечат лихорадку Денге и есть ли вакцина

Лихорадку Денге лечат преимущественно симптоматически, поскольку специального противовирусного лечения этой болезни не существует. Прежде всего, нужно облегчить симптомы, а также не допустить обезвоживания организма и осложнения болезни.

По рекомендациям ВОЗ, для облегчения боли и понижения температуры можно использовать парацетамол. В то же время аспирина и ибупрофена следует избегать из-за повышенного риска кровотечений.

В некоторых странах доступна и лицензирована одна вакцина против «лихорадки жирафов» – Qdenga. Она разработана японской компанией для профилактики четырех серотипов вируса Денге.

Впрочем, она рекомендована только для детей от 6 до 16 лет в странах с высоким уровнем передачи вируса. Несколько других вакцин находятся в стадии оценки.

Гендиректор Львовского ЦКПХ Наталья Иванченко-Тимко сообщила на своей странице в Facebook, что вакцины от Денге в Украине нет.

Как защититься от лихорадки Денге

Специалисты ВОЗ, прежде всего, советуют защищать себя от укусов комаров. При этом не только на улице, но и в помещении. Следует придерживаться следующих рекомендаций:

носить одежду, закрывающую большую часть тела;

использовать москитные сетки;

наносить средства от комаров на тело;

применять другие средства борьбы с комарами (фумигаторы, лампы-уничтожители и т.п.).

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