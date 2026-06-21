Не из-за группы крови: ученые выяснили, почему комары кусают одних людей чаще других

Популярное убеждение, что некоторые люди являются настоящими магнитами для комаров, наконец получило исчерпывающее научное подтверждение.

Международная группа исследователей вплотную приблизилась к расшифровке сложного химического механизма, делающего определенных лиц невероятно привлекательными для этих опасных насекомых.

Ученые доказали отсутствие связи между группой крови и укусами комаров

По словам медицинского энтомолога Фредерика Симара из Французского института исследований развития, избирательность комаров – это не миф, а чистая наука, хотя человек и не может оставаться привлекательным для них абсолютно всегда.

Главными ориентирами для насекомых выступают три основных фактора: выдыхаемый углекислый газ, тепло нашего тела и специфический запах кожи.

При этом кусают людей исключительно самки комаров, которые с помощью сверхчувствительных рецепторов анализируют эти сигналы на разных расстояниях.

Как отметил шведский ученый Рикард Игнелл, “мы уже более 100 лет знаем, что комаров привлекает выдыхаемый углекислый газ — это первый сигнал, запускающий их поведение” на расстоянии в несколько десятков метров.

Когда же насекомое приближается вплотную (около 10 метров), оно начинает распознавать уникальный запах человеческого тела в комбинации с теплотой и влажностью, выбирая окончательную мишень.

В то же время, новые исследования разбили несколько популярных бытовых мифов. Ученые заявили, что группа крови человека, равно как и цвет его кожи, глаз или волос, не имеют никакого отношения к вкусовым предпочтениям комаров.

Идея о том, что комары предпочитают конкретные группы крови, не имеет под собой никакой научной основы,

— подчеркнул Фредерик Симар.

Реальную роль играет уникальный “молекулярный суп”, который продуцирует микробиота нашей кожи. Организм человека способен выделять от 300 до 1 000 различных ароматических соединений, и ученые начинают понимать их влияние.

В эксперименте Рикарда Игнелла с комарами типа Aedes aegypti (переносчиками желтой лихорадки и денге) было установлено, что насекомые четко реагируют на смесь из 27 конкретных молекул.

Наиболее привлекательными для укусов оказались женщины (в частности, на втором триместре беременности), чей организм выделял повышенное количество химического соединения 1-октен-3-ол (так называемого грибного спирта), образующегося вследствие распада кожного сала.

Ученого удивило, что даже минимальное увеличение концентрации этого вещества мгновенно делает человека приоритетной жертвой.

Дополнительным и научно доказанным фактором риска является употребление пива и алкоголя в целом. Несколько экспериментов, проведенных в Буркина-Фасо и Нидерландах, подтвердили, что после употребления пива человек становится в 1,35 раза более привлекательным для малярийных комаров типа Anopheles.

Это обусловлено тем, что алкоголь повышает внутреннюю температуру тела, увеличивает объем выдыхаемого углекислого газа и изменяет радикально естественный аромат кожи.

Проблема понимания кошачьих и комариных предпочтений сегодня стала максимально острой из-за глобальных климатических изменений.

К примеру, опасный тигровый комар, являющийся вектором вируса чикунгунья, стремительно расширяет свой ареал и уже достиг северных регионов Франции.

Чтобы уберечься от опасных укусов в новых реалиях, энтомологи советуют отдавать предпочтение просторной одежде, максимально закрывающей кожу, использовать качественные репелленты и противомоскитные сетки.

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