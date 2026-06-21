Для тебя

Не из-за группы крови: ученые выяснили, почему комары кусают одних людей чаще других

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 21 июня 2026, 12:00 3 мин.
почему комары меня не кусают
Фото Pexels

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