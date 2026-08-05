Прилетел из Болгарии: украинцы спасли истощенного грифа с GPS-трекером

В Украине бердвочеры спасли молодого черного грифа, который родился и вырос в немецком зоопарке Tierpark Berlin.
Об этом сообщило издание Amal News.
Спасение черного грифа в Украине: что известно
Черного грифа по имени Берлин в рамках международной программы восстановления вида выпустили в дикую природу Болгарии. Молодая птица должна была поселиться в районе Балкан, но неожиданно пролетела Румынию, Молдову и оказалась в центре Украины.
Сообщается, что хищная птица попала в местность, где ее вид не обитает.
— Когда сигнал GPS-трекера застыл в одной точке, болгарские орнитологи забили тревогу и обратились за помощью к украинским коллегам. По координатам грифа нашли киевский бердвочер Игорь Самохин и его жена Алина Рожкова. Птица была жива, но очень истощена и не могла подняться, — пишет издание.
Изможденную птицу доставили в ветеринарную клинику, где специалисты обнаружили ранение лапы. В настоящее время гриф находится на лечении в Киевской области, в центре реабилитации диких птиц Садиба Нюшаник.
В случае полного выздоровления грифа Берлина планируют вернуть в дикую природу.
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Фото: Ігор Самохін, Аліна Рожкова via Amal Berlin Ukraine/Facebook
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